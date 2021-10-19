إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد العاشر من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 12 وحتى 18 أكتوبر الجاري.



ففي محافظة الجيزة، شنت مديرية الطب البيطري حملات على الأسواق والمحلات لردع المخالفين، حيث تم ضبط 3 أطنان و149 كيلوجرام لحوم ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، وتم تحرير 15 محضرا بالمخالفات، كما تم تحصين 4846 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الماشية والطاعون، و5316 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية.



ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، حملتين لمكافحة القوارض في مركزي بنها وقليوب، كما تم تنظيم ندوة توعوية إرشادية، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، حول تطوير المساقي، وبحضور ممثلي وزارتي الزراعة والري، بمركز شبين القناطر، كما تم تنفيذ حملة مرور على مزارعي محصول الفراولة بمراكز المحافظة، بهدف متابعة حالة المحصول وتوصيل التوصيات الفنية للمزارعين.



وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية حملات الرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم ضبط 1330 عبوة من المبيدات والمخصبات الزراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية ومهربة بطرق غير قانونية، وتم تحرير 9 محاضر بالمخالفات، كما أعلنت عن إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية، كما قامت أيضا بمواجهة آفة سوسة النخيل الحمراء، فقد تم الانتهاء من فحص 18 ألفا و463 نخلة بزمام المحافظة، وأسفر الفحص عن إصابة 50 نخلة وتم العلاج بنسبة 100%، كما تم عقد 35 ندوة بجميع مراكز المحافظة تناولت عددا من الموضوعات، على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة.



وفي الشرقية، عقدت مديرية الزراعة عدة ندوات إرشادية موسعة حول النهوض بمحصولي القمح وبنجر السكر بمتابعة وفحص زراعات بنجر السكر، كما قامت مديرية الطب البيطري بحملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين، حيث تم ضبط 76 كيلوجرام لحوم ذبحت خارج المجازر و300 كيلوجرام لحوم مصنعة، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و9 كيلوجرامات دواجن بدون بيانات (مجهولة المصدر) و308 كيلوجرامات هياكل دواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 15 محضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية بإزالة 63 حالة تعد على المصارف والمراوي، وتم تطهير مسافة 945 مترا من المساقى الخصوصية، وإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بزمام إدارة العامرية ثاني، كما قامت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بشن حملات على الأسواق والمحلات لردع المخالفين، حيث تم ضبط 145 كيلوجرام لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 3 محاضر بالمخالفات.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية، وتم استعراض كافة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة بدمياط، كما استقبلت المديرية عددا من المزارعين للاستماع إلى مطالبهم، وتم التأكيد على أن خدمة المزارعين بصدارة الأولويات وأن هناك جهودا مبذولة لتطوير أنشطة القطاع الزراعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، كما افتتحت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم فعاليات المؤتمر الأول لمحصول القمح بالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح.



كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الزراعة جامعة الفيوم والجمعية الوطنية لمنتجي الجوجوبا لنشر فكرة زراعتها بالمحافظة، إضافة إلى عقد اجتماع للجنة الإقليمية للمحاصيل السكرية، كما أعلنت أيضا استمرار حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، سنورس، أبشواي.



واستقبلت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر اسقف ايبارشيه البحر الأحمر، يرافقه المستشار الإعلامي بمطرانية البحر الأحمر لتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقاموا بجولة بالمديرية لتفقد منافذ البيع الموجودة بها والتابعة لاتحاد المجالس الزراعية بوزارة الزراعة ومنها منفذ لبيع السلع الغذائية المتنوعة، وآخر لبيع الدواجن، ومنفذ لبيع مستلزمات الدواجن، ومنفذ لبيع الأسماك، وآخر للخضروات والفاكهة، ومنفذ لبيع المبيدات الحشرية والمخصبات.

وعقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، وبالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ورشة عمل حول إنتاج وتصنيع الأعلاف غير التقليدية، كما قامت أيضا بزراعة مساحة 30 فدانا حقول إرشادية بمدينة الطور بالأعلاف التقليدية بالمجان للمزارعين كنماذج إرشادية، كما تم تدشين العيادة الزراعية بمحطة البحوث الزراعية برأس سدر كمبادرة لخدمة جموع المنتجين الزراعيين وفق آليات علمية سليمة، وواصلت مديرية الزراعة حملاتها الإرشادية المكثفة من خلال القوافل الزراعية التنموية وقامت بمكافحة سوسة النخيل الحمراء وإجراء الرش الوقائي ل 900 نخلة مع استمرار فريق القافلة بمكافحة النمل الأبيض بمدن وقرى المحافظة.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، "انفوجراف" وفيديو باسم "الزراعة في أسبوع"، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو الثلاثاء من كل أسبوع باسم "الزراعة في كل مصر"، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة.