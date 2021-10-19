وزير الإعلام اليمني: انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في العبدية "جرائم حرب"

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين، ورفع الحصار فورا عن مديرية العبدية جنوب محافظة مارب.

وأوضح بحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن مليشيا الحوثي تواصل شن حملات تنكيل وانتقام ممنهج بحق أهالي قرى مديرية العبدية المحاصرة، من تصفية للجرحى واختطاف للمدنيين، واقتحام ونهب وإحراق المنازل والمحال التجارية والمدارس والمصالح العامة، وترويع النساء والاطفال، ومنع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية‏.

وأكد الارياني ان الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن في مديرية العبدية منذ حصارها، جرائم حرب وإبادة جماعية لا تسقط بالتقادم، وسيلاحق المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في المحاكم المحلية والدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"‏.

وحث الارياني المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية في محافظة مأرب وتوفير المساعدات الغذائية والدوائية لأبناء مديرية العبدية المحاصرة حتى اللحظة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة الناتجة عن حركة النزوح الداخلي جراء الحصار والقصف بمختلف أنواع الأسلحة‏.

كما طالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي باتخاذ موقف حازم إزاء جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي المروعة بحق أهالي العبدية، والتي تشكل انتهاكا صارخا وغير مسبوق للقانون الدولي والإنساني.

