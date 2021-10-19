وكيل الأوقاف: الهزة الأرضية ستمر بسلام ببركة المولد النبوي

أعرب الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، عن احتفاله اليوم بالمولد النبوي، قائلاً: “نسأل الله أن يجعل هذا اليوم يوم لطف ورحمة وبركة”، مضيفاً: " وبحدوث هزة أرضية صباح اليوم بسبب الزلازل .. فإنها ببركة هذا اليوم المبارك ستمر سلماً وأمناً على مصر وعلى غيرها من البلاد".

وأضاف أيمن أبو عمر خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الاحتفال بالمولد النبوي يعني الحديث عن البشر الذي اصطفاه الله ليكون القدوة، مشيراً إلى قول الله تعالى: "لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر".

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة أن الله سبحانه وتعالى أراد من البشرية أن تكون منهجاً وتقوم بتنفيذ رسالة، أرسلها الله لهم على هيئة رسائل مستورة في القرءان الكريم، معقباً: "القرآن كريم منظوراً ينظر له المسلمين للتعلم من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم".

وعقب أيمن أبو عمر قائلاً: "نتشرف بأننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم .. فنحن حظه من الأمم وهو حظنا من الأنبياء .. وينبغي أن نتضرع إلى الله عز وجل شكراً أنه جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم .. الذي بلغ الكمال في كل شيء .. هذه الأمة رُحمت برسولها".