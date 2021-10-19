عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل الأوقاف: الهزة الأرضية ستمر بسلام ببركة المولد النبوي

صدى البلد

أعرب الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، عن احتفاله اليوم بالمولد النبوي، قائلاً: “نسأل الله أن يجعل هذا اليوم يوم لطف ورحمة وبركة”، مضيفاً: " وبحدوث هزة أرضية صباح اليوم بسبب الزلازل .. فإنها ببركة هذا اليوم المبارك ستمر سلماً وأمناً على مصر وعلى غيرها من البلاد".

 

وأضاف أيمن أبو عمر خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الاحتفال بالمولد النبوي يعني الحديث عن البشر الذي اصطفاه الله ليكون القدوة، مشيراً إلى قول الله تعالى: "لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر".

 

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة أن الله سبحانه وتعالى أراد من البشرية أن تكون منهجاً وتقوم بتنفيذ رسالة، أرسلها الله لهم على هيئة رسائل مستورة في القرءان الكريم، معقباً: "القرآن كريم منظوراً ينظر له المسلمين للتعلم من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم".

وعقب أيمن أبو عمر قائلاً: "نتشرف بأننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم .. فنحن حظه من الأمم وهو حظنا من الأنبياء .. وينبغي أن نتضرع إلى الله عز وجل شكراً أنه جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم .. الذي بلغ الكمال في كل شيء .. هذه الأمة رُحمت برسولها".

المولد النبوي حدوث زلزال صباح اليوم هزة أرضية صدى البلد وزارة الأوقاف

موضوعات متعلقة

دعاء السعادة وراحة البال والرزق يحول حياتك لنعيم

كيف يقضي الميت أيامه في القبر ؟ حقائق وأسرار عن البرزخ

دعاء السعادة وراحة البال والرزق يحول حياتك لنعيم

دعاء جبر الخواطر.. يريح قلبك ويشرح صدرك

متى ساعة الإجابة يوم الجمعة؟.. بدأت منذ قليل فلا تفوتها

فضل الصدقة للميت ؟ 20 سببا يجعل المتوفى يطلبها من أقربائه

كيفية أداء مناسك العمرة .. اعرفها بالتفصيل خطوة خطوة

ما هي ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة ؟ اغتنمها وردد أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

بيان أمريكي بشأن صاروخ كوريا الشمالية الجديد

كسرتوا قلبي.. موسيماني يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

صورة تذكارية للرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني ورئيس قبرص بالقمة الثلاثية| شاهد

ننشر.. جدول أعمال جلسات مجلس النواب.. اليوم

الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان مستهل زيارة الرسمية لليونان

إنطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب ــ 1"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بقوة 6.4 بمقياس ريختر.. زلزال بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر وبلاد الشام

هل تحدث توابع لـ زلزال اليوم ..البحوث الفلكية تجيب

هزة أرضية يشعر بها سكان عدد من محافظات الجمهورية

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

دولة عربية تحذر من موجة رابعة لـ فيروس كورونا

لا توجد خسائر.. البحوث الفلكية تكشف السبب وراء حدوث الزلزال صباح اليوم |تفاصيل

مفيش خسائر.. البحوث الفلكية تكشف عن احتمالية وجود توابع لزلزال اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة واسبانيا واليونان

ليلة الحجر على الإبداع.. لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

مقطع مذهل.. ببغاء يقوم بحركات بشرية لإضحاك أطفاله|فيديو

فيديو

حزم حقائبه.. هل يرحل موسيماني عن الأهلي ؟ تفاصيل

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ