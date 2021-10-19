تعرف على القصة الكاملة لـ التحدي بعد مشاركة نجوم الفن والإعلام

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة التي أطلقتها منصة المنتور التعليمية، تحت شعار التحدي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

بداية التحدي

بدأت الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج “التحدي”، دون توضيح طبيعة هذا التحدي من النجوم المشاركين أو نوعه، وهل سيكون عملا جديدا يجمعهم سويا أم لا.



الفنانة يسرا اللوزي روجت للحملة عبر حسابها على إنستجرام، كاتبة: “في شغلانتنا بيقولوا (الدور بينادي صاحبه). والحقيقة إن دوري في التحدي مختلف ومع ناس بحبها، اللي هيتوقع دوري في التعليقات هيبقى له جايزة”.

أما الفنان أحمد فهمي، فقد أكد أن التحدي الجديد ليس في مجال الغناء أو التمثيل، بل أمر جديد تماما، ومن يتوقع ماهيته من الجمهور سيشارك فيه. مضيفا عبر حسابه على إنستجرام: “أنا صحيح بمثل وبغني بس التحدي الجاي مافيهوش أي تمثيل ولا غنا.. ومع ذلك هيكون مسلسل ما بينتهيش.. واللي هيتوقع هو إيه هيشارك معايا فيه”.

أيضا كشفت الفنانة هبة مجدي عن بدء تحدي جديد، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وفي دور لم يسبق لها أن قدمته من قبل.

لم تفصح “هبة” عن طبيعته، لكنها اكتفت بنشر صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها كاتبة: “كل تجربة بدخلها هي التحدي الكبير بالنسبة لي، والمرة دي بشارك نجوم كتير ودوري غير كل الأدوار.. اتفرجوا واحكموا بنفسكم”.

من جانبها، انضمت الفنانة حنان مطاوع للتحدي، معربة عن دعمها للمنصات التي تقدم أعمالا جيدة وهادفة، دون أن تكشف هي أيضا عن طبيعة التحدي، لكنها اكتفت بالتعليق عبر حسابها على إنستجرام، كاتبة: “المنصات اللي بتعرض أعمال جميلة ومحترمة منصات لازم ندعمها ونشارك فيها، والتحدي عمل جديد بشارك فيه على منصة محترمة”.

في نفس السياق، أعلن الإعلامي خالد عليش مشاركته في تحدي جديد من نوعه، لم يسبق أن قدمه من قبل، ومن المقرر الكشف عنه قريبا، موضحا أنه ليس برنامج مسابقات أو برنامج عادي أو حتى أغنية، بل هو “مسلسل مبينتهيش”، على حد وصفه.

نشر “عليش” صورة جديدة عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق عليها كاتبا: “أنا انضميت لـ التحدي.. مسلسل ما بينتهيش، الموضوع مش برنامج مسابقات ولا غنوة ولا لقطة ولا برنامج.. دي حاجة كده مش في الكنافة.. قريبا”.

أيضا أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق انضمامه لهذا التحدي، ولم يكشف عن تفاصيله هو أيضا، فقط اكتفى بالتعليق عبر حسابه على فيس بوك كاتبا: “أهلاوي ولا زملكاوي؟ مش مهم.. المهم أكون قد التحدي.. مين جاي معانا؟”.

الفنانة نسمة محجوب كشفت عن مشاركتها في التحدي، دون الإفصاح عن طبيعة التحدي أو تفاصيله، لكنها اكتفت بالإشارة إلى أن دورها هذه المرة مختلف تماما عمّا شاركت فيه من قبل، بل إنه لا يوجد فيه غناء من الأصل، مما زاد من حيرة الجمهور حول طبيعة هذا التحدي.

كتبت نسمة عبر حسابها على فيس بوك: “داخلة على التحدي مع نجوم مصر والعالم العربي في مجالات مختلفة.. دوري المرة دي مختلف، مافيهوش غنا.. تفتكروا إيه؟”.





تفاصيل التحدي

بعد أيام من تساؤلات الجمهور عن طبيعة التحدي الذي أعلن عنه نجوم الفن والإعلام، كشفت الفنانة يسرا اللوزي التفاصيل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت فيديو جديد عبر حسابها على إنستجرام، أوضحت خلاله أن الحملة تابعة لمنصة “المنتور” التعليمية، وأن مشاركتها فيها جاءت من حبها الشديد للتعلم، فضلا عن كون الدور الذي تلعبه في التحدي من أفضل الأدوار التي قدمتها في حياتها، بحسب تعبيرها.

أضافت يسرا: “طول عمري بحب اتعلم، وعارفه إن مسلسل التعليم مبيخلصش، مش حلقة واحدة وخلاص، عشان كده دوري في تحدي المنتور من أحلى الأدوار اللي بلعبها، عشان نتعلم كل حاجة في الحياة وإحنا في بيوتنا بشكل ذكي”.



الفنانة هبة مجدي فعلت الأمر ذاته بعد أيام من ترويجها للحملة، وأوضحت في فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام، أن الدور الذي تلعبه في التحدي الذي تقدمه منصة “المنتور” التعليمية، هو دور زوجة تقدم نصائحها وتجربتها الشخصية بالمجان، لكل المقبلين على الزواج.

تابعت: “الدور اللي بلعبه في تحدي المنتور دور زوجة بتقدم نصائحها وتجربتها الشخصية للناس المقبلين على الزواج عشان يعرفوا يتعاملوا مع بعض، مقدرش أقول إنه دور صعب ومركب، بس أقدر أقول إنه كورس مجاني هتلاقوه وهتستمعوا بيه”.





أما الإعلامي إبراهيم فايق فأشار إلى أن “التحدي” عبارة عن “كورسات” أونلاين في كل شيء، كاتبا عبر حسابه على فيس بوك: “قررت أقسم وقتي بين بيتي.. الشغل.. الجيم.. ومع كل ده هكون في تحدي المنتور .. كورسات أون لاين في كل حاجة وفي أي مكان أقدر اشوفها واتعلم واستمتع واستفيد.. كورس كل شهر”.



الإعلامي خالد عليش تحدث كذلك عن تفاصيل الحملة، ووجه عددا من النصائح للجمهور حول ضرورة المشاركة والتعلم، مشيرا في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على فيس بوك، إلى أن المواظبة على “الكورسات” الشهرية التي تقدمها منصة “المنتور” التعليمية، أمر هام للغاية في سبيل التغيير للأفضل واكتشاف أمور جديدة، لذلك الحملة كانت لتشجيع الجمهور على التعلم المستمر.

يقول عليش: “عمرك ما هتكون في الكنافة لو أنت واظبت على كورس كل شهر من تحدي المنتور، لما عملنا هاشتاج التحدي كنا بنحاول ننبه الناس إن أنت لازم تفوق لازم تاخد كورس كل شهر وتتعلم حاجات جديدة”.

تابع: “ناس كتيرة بتبص على الإيفيهات اللي بتتقال ومحدش واخد باله أو عارف مثلا إن أنا خريج هندسة اتصالات وكملت في حاجات كتيرة جدا واتعلمت حاجات كتيرة، أنا مكنتش اعرف اعمل الكلام ده ولا هوصل للي أنا فيه لولا إن أنا بتعلم على طول ولسه بتعلم طول الوقت، فهو مش تهييس وخلاص، لذلك هتتعلم كتير جدا في تحدي المنتور”.

اختتم عليش حديثه قائلا: “ممكن تدخل على المنتور وتشوف كورسات في كل حاجة في الحياة، تقدر إن أنت تتعلم فيها كورسات بجد، مش مجرد أي كلام وخلاصً حاجات هتغير حياتك للأحسن تخليك إن أنت تكمل عشان توصل.. اتعلموا عشان كل ما نتعلم هنقدر نوصل”.

أما الفنانة حنان مطاوع فأوضحت عبر حسابها على إنستجرام، أن مشاركتها في الحملة التي أطلقتها منصة “المنتور” التعليمية، جاء من إيمانها بقيمة الثقافة، ومن بحثها عن “قيمة” تضيفها إلى حياتها وتنصح بها الجمهور، ليستفيدوا بها ومنها.

كتبت حنان: “مؤمنة جدا بقيمة الثقافة، وقيمة التعلم المستمر، وعشان كده لما شاركت في تحدي المنتور كنت بدور على (قيمة) حقيقية ينفع أضيفها لحياتي، وينفع أنصحكم بيها.. كورسات أون لاين في كل حاجة في الحياة هتلاقوها هناك، وهتستفيدوا منها في كل مكان”.

شجعت الفنانة نسمة محجوب، الجمهور، على المشاركة في كورسات “المنتور”، قائلة عبر حسابها على فيس بوك: “الغنا مش بس موهبة.. الغنا محتاج نفس مظبوط وعضلات قوية وأداء مقنع وحاجات تانية كتير.. لكل اللي حابب يتعلم .. تحدي المنتور بيقدملكم كل حاجة حابين تتعلموها على إيد مدربين في كل المجالات، وقريب جداً هتلاقونى أنا كمان بقدم لكم كورس جديد ومختلف لكل اللي بدأ أو عايز يبدأ رحلته الغنائية ومصمم إنه يكمل.. الطريق بيبدأ من المنتور”.

الأغنية الترويجية على برج خليفة

من جانبه، أطلق المطرب أحمد جمال، مقطع من أغنيته الجديدة “عايشين نتعلم”، التي تم طرحها كجزء من الحملة ، من برج خليفة بدبي، لصالح مؤسسة “المنتور” التعليمية.

نشر جمال، عبر حسابه على إنستجرام، فيديو من إطلاق الأغنية من دبي، حيث ظهر اسم منصة “المنتور” على البرج، وفي الخلفية مقطع قصير من الأغنية التي مدتها 4 دقائق، ومن المقرر طرحها كاملة قريبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





