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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برلماني بإنشاء مشروعات خدمية بقرية هو بنجع حمادي

مجلس النواب
مجلس النواب

قدّم اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب اقتراح برغبة لوزراء (التخطيط ، والصناعة ، والتنمية المحلية) بشأن إنشاء بعض المشروعات الخدمية وذلك لخدمة أهالي قرية "هو" بمركز نجع حمادي.

وقال خلف الله في اقتراحه، إنه يوجد بقرية "هو" بمركز نجع حمادي قطعة أرض فضاء غير مستغلة تقع غرب النيل تقدر مساحتها بـ (430) فدان ملك مصنع السكر التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية وهذه الأرض محاطة بسور غير كامل.

اقترح النائب، استغلال هذه المساحة لإنشاء مشروع استثماري اقتصادي خدمي لخدمة أهالي “هو” وفتح فرص عمل للشباب واستغلال طاقاتهم في عدد من المشروعات هي (مصنع الخشب، ومصنع للورق، ومصنع غاز ثاني أكسيد الكربون، ومصنع كحول أو وقود حيوي، مصنع خميرة، مصنع أعلاف، ومصنع مستحضرات طبية وعطور) وغيرها من الأنشطة الخدمة.

وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من الأراضي التابعة للحكومة أو المحافظات أو الوزارات لإقامة مشروعات سواء خدمية أو مناطق حرفية لتوفير مزيد من فرص العمل. 

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية المحلية المشروعات الخدمية

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