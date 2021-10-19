ضبط 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية :

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية و الاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة العاشر من رمضان ) بالاشتراك مع الرقابة التموينية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والأسماك، وضبط 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.