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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف 5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بالغربية وردع المخالفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة  المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

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وقال اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 5 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأشار رئيس المدينة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بـ 12 قرية

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

كما شدد على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مخالفات او تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء، دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائياً بدون ترخيص تنفيذاً لتوجيهات الدولة.

رئيس المحلة مخالفات البناء وقف 5تعديات وردع مخالفين احالة النيابة العسك

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