عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 33 ألف رأس من الأغنام والماعز في حملات بيطرية بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه تم تحصين 33  ألف رأس من الأغنام والماعز، منذ انطلاق الحملة القومية وحتى اليوم، الثلاثاء، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأوضح "أنور" أنه من المستهدف خلال تلك الحملة، تحصين 41688 رأس أغنام وماعز، لافتا إلى استمرار التحصينات لحين الانتهاء من التغطية وتحقيق المستهدف، أو لحين صدور تعليمات أخرى في هذا الشأن.

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أكد أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الأغنام والماعز والتى تعد أحد من مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للإدخار للأسر في الريف، إذ يوفر بيعها وبيع منتجاتها المواد المطلوبة للحصول على الغذاء والخدمات الأخرى للأسر المربية، لذلك يعد القضاء على هذا الطاعون وسيلة هامة لحماية الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز وما يترتب عليه من القضاء على الفقر في المناطق الريفية وضمان للأمن الغذائي، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة كونها الأكثر مسئولية عن تربية هذه الحيوانات الصغيرة والتى تعد مصدر دخل لأسرهم من خلال بيعها أو بيع منتجاتها بالسوق المحلية.

محافظة الغربية تواصل جهودها لإزالة التعديات على نهر النيل والأراضي الزراعية

وناشد المحافظ، المربيين التجاوب مع  الحملة والحرص على تحصين حيواناتهم لحمايتهم من الأمراض والأوبئة، حيث إن التحصينات متوفرة وآمنة وفي المتناول، ويبلغ سعر التحصين للحيوان 3 جنيهات.

حملات بيطرية بالغربية ردع المخالفين المريين تحصينات الحمي القلاعية الماعز تنمية الثروة الحيوانية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يناقش مشروعات الصحة في المبادرة الرئاسية حياه كريمة بـ"زفتى"

ترشيحاتنا

دوري أبطال آسيا.. النصر يتحدى الهلال في قمة سعودية بنكهة آسيوية الليلة

شاهد| حدث تاريخي.. القاضيات تؤدي اليمين أمام رئيس مجلس الدولة

العراق تنتقم من داعش| سقوط أخطر العناصر الإرهابية بالبلاد في أسبوع

مزودة بمكتب متنقل.. فوكسكون تطرح أول نماذجها لسيارتين كهربائيتين

استقبال حافل من الجماهير لـ بيج رامي فور وصوله مطار القاهرة

بشرط جزائي 300 ألف جنيه.. الصلح بين عائلتين بسمالوط.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

نهايته قربت.. شوبير يفتح النار على مجاهد عقب جلسة مجلس النواب

بعد اتهامه بالإساءة لمصر.. تحرك برلماني ضد فيلم "ريش"

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال اليوم ..البحوث الفلكية تجيب

بقوة 6.4 بمقياس ريختر.. زلزال بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر وبلاد الشام

هزة أرضية يشعر بها سكان عدد من محافظات الجمهورية

تامر أمين يكشف سر فصل الميكروفون والكهرباء عن محمد رمضان في الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب ــ 1"

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة واسبانيا واليونان

لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

فيديو

حزم حقائبه.. هل يرحل موسيماني عن الأهلي ؟ تفاصيل

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«بالحب إبتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ