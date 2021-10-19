ضبط طن ونصف جبنة رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمى

حملة مكبرة على الأسواق وضبط 1700 جبنة رومى غير صالحة للاستهلاك الادامى

شنت مديرية الصحة بمطروح حملة مكبرة على أحد المحال التجارية بعد ورود شكاوى من المواطنين.

واكد الدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة بمطروح ان مديرية الصحة من خلال إدارة الطب الوقائى برئاسة دكتور شريف كامل شنت حملة تفتيش على المحل من المحلات بعد ورود شكاوى .

وأضاف أن الحملة قامت بفحص الشكاوى والتوصل إلى مصدر التخزين الخاص بأنواع الجبنة المضبوطة وتم سحب جميع الكميات الموجودة بالأسواق من نفس النوع مصدر الشكوى.

وأشار أنه تم ضبط ١٧٠٠ كيلو جرام جبن رومي بمخازن المحل التجارى موضوع الشكاوى للشك في صلاحيته للاستهلاك الادمي وسحب عينات منها .

وأوضح أنه تم إرسالها إلى المعامل وتحرير محضر الضبط وجارى العرض على النيابة العامة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للمعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها ومنع أى تجاوزات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.