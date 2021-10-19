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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس مجلس الدولة للقاضيات الجدد: ستشعرين بذاتك من أول يوم عمل.. صور

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة خلال صورة تذكارية مع القاضيات الجدد

وجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الثناء والشكر القاضيات المعينات بمجلس الدولة بعد صدور قرار تعيينهن من رئيس الجمهورية.

 

وأكد رئيس المجلس أن القاضيات إضافة للعمل القضائي ، قائلًا "منورين المجلس ، والمجلس اتغير بكم ، ونرحب بكم جميعًا بعد ٧٥ عامًا تعيين ٩٨ قاضية ، وهنا انطلقت الزغاريد من الأهالي الحاضرين لحفل حلف اليمين .

 

وأضاف ، بعد عامين ستقول القاضيات ياليتني عملت منذ سنوات بمجلس الدولة ، فهنا الوضع يختلف كليًا عن باقي الهيئات ، ستشعرين بنفسك وذاتك من أول يوم ، وستهتمون بأسركم أكثر وهنا الوقت متاح أكثر  .

 

وحضر أهالي القاضيات وتم تنظيم الحضور داخل خيمة لقصر الأميرة فوقية لمقر مجلس الدولة .

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وفي مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان وجهة فيه النيابة العامة ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

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