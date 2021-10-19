اقتصادية قناة السويس تشارك بفعاليات الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن انطلاق أولى فعاليات مشاركتها بالجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020 الدولي، الخميس 28 أكتوبر الجاري ضمن 17 فعالية تستعد الهيئة لإطلاقها على مدار الأشهر الست المقبلة، فترة انعقاد المعرض، تحت شعار "وجهة واحدة ومسار متكامل".



وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "الراعي الرسمي" للجناح المصري، ضمن الجهات والوزارات الحكومية المشاركة بالجناح، المتواجد في منطقة الفرص والتي تعتبر أهم مناطق إكسبو 2020دبي.



وعن مشاركة الهيئة بالجناح المصري، أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، على التنسيق الكامل والمستمر مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، خاصة وأن الوزارة هي الجهة المسئولة عن تنظيم المشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي الهام.

ولفت إلى أن المنطقة تشارك بالمعرض كأحد المشروعات القومية الكبرى والواعدة، فضلاً عن فرصة المشاركة الدولية التي تتيح للمنطقة الاقتصادية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وطرق أبواب الاستثمار العالمي.



وقال رئيس المنطقة الاقتصادية ، إن تواجد الهيئة في هذا المعرض والحدث الدولي فرصة متميزة لتعريف العالم بالمنطقة الاقتصادية، هذا المشروع القومي الواعد الذي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً فضلاً عن موقعها الجغرافي المميز وإطلالتها المميزة على ضفتي أهم ممر ملاحي عالمي "قناة السويس" وكذلك البحرين الأحمر والمتوسط مما يجعلها الوجهة الاستثمارية المفضلة لمختلف المستثمرين بالعالم.



وعن الفعاليات التي تشارك بها الهيئة داخل الجناح المصري، ترتكز محاور أولى الفعاليات على الإعلان عن الحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية التي تمنحها المنطقة لمشروعاتها بالمناطق الصناعية وموانئ المنطقة ،وكذلك مستجدات المشروعات القائمة وما يتم تخطيطه لمشروعات مستقبلية وشراكات مع مستثمرين أجانب وبعض الدول التي ستقيم مناطق اقتصادية خارج بلادها داخل المنطقة الاقتصادية.



وذكرت المنطقة الاقتصادية في بيان صادر لها، صباح اليوم، أنه سيتم عرض تلك الفعاليات بأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة عبر شاشات تفاعلية، ونقلها من خلال البث المباشر على منصاتها للتواصل الاجتماعي، والتي تتفق معاييرها مع التطور التكنولوجي الذي تشهده فعاليات معرض إكسبو دبي 2020.

وتابع: وتأتي الفعاليات بمشاركة نخبة من قيادات كبري الشركات العالمية العاملة بالمنطقة الاقتصادية وكذلك بعض من المستثمرين على المستويين المحلي والعالمي من شركاء التنمية مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.



كما تتضمن الفعاليات المنعقدة داخل الجناح عدداً من اللقاءات المشتركة مع المشاركين والحضور، وندوات تفاعلية سواء بالحضور أو عبر الفيديو كونفرنس لبعض من مسئولي المنظمات والمؤسسات الدولية والتمويلية، وكذلك اجتماعات عمل مع رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات بارزة مهتمة بالتعرف على المنطقة والاستثمار بها.



كما أن المنطقة الاقتصادية تشارك بمواد تفاعلية تتيح لزائري المعرض التعرف عن قرب بالموانئ التابعة لها والمناطق الصناعية داخلها من داخل الجناح المصري من خلال الشاشات التفاعلية، بجانب عرض للفرص الاستثمارية والصناعات المستهدفة.