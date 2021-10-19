عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان..

رئيس الحكومة يتعهد: سأبذل جهدي لإتمام الانتخابات في موعدها

مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي :سأبذل جهدي لإتمام الانتخابات في موعدها وتأمين الأمور ‏اللوجستية وباذن الله ستكون شفافة وسليمة. ‏

وكانت  الجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني انعقدت في قصر الأونيسكو بدعوة ‏من الرئيس نبيه بري، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين. يليها جلسة تشريعية لدرس القانون ‏الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية واقتراح الكوتا النسائية. ‏

وكان المجلس أقرّ إجراء الانتخابات في 27 مارس بجانب تعديل المهل تماشياً مع موعد ‏الانتخابات لمرة واحدة فقط واستثنائيا.‏

txt

لبنان.. مجلس النواب يحدد موعد الانتخابات التشريعية

txt

لبنان.. جورج قرداحي يلتقي سفير تركيا لدي بيروت

كما أبقى مجلس النواب القديم على قدمه بالنسبة لأعضاء هيئة مكتب المجلس.‏

ولفتت معلومات للـLBCI‏ الى أن جلسة مجلس النواب ستقتصر على هذه المسائل من دون ‏الخوض في قضية ايجاد حل لمسألة التحقيقات في انفجار المرفأ.‏

قبل الجلسة، قال النائب محمد خواجة لـ"الجديد": "الرئيس نبيه بري يشدد أن لا تنعكس الأحدث في ‏الشارع على أجواء مجلس النواب".‏

اما النائب فادي سعد فقال للـmtv‏: "الانتخابات بدأت وجبران باسيل يحاول تعويم ما خسر من ‏شعبيته ولكن برأيي لن يتمكّن وكذلك نصرالله و"الـ100 ألف ما بخوفونا".‏

لبنان مجلس النواب الحكومة اللبنانية الانتخابات نبيه برى قانون الانتخابات نجيب ميقاتي

موضوعات متعلقة

حرب أهلية..حسن نصر الله يكشف عن عدد مقاتلي حزب الله في لبنان

لبنان.. ميقاتي يتعهد بعدم التدخل في أي ملف يخص القضاء

ترشيحاتنا

لو عايز تفتح مدرسة خاصة.. تعرف على شروط إنشائها بالقانون الجديد

4 أسرار قرآنية نصح بها الشيخ الشعراوي تفرج الهم وتزيد الرزق ..اغتنمها

كامل الوزير: تكلفة مشروعات النقل حتى عام ٢٠٢٤ تبلغ 1.6 تريليون جنيه

دوري أبطال آسيا.. النصر يتحدى الهلال في قمة سعودية بنكهة آسيوية الليلة

شاهد| حدث تاريخي.. القاضيات تؤدي اليمين أمام رئيس مجلس الدولة

العراق تنتقم من داعش| سقوط أخطر العناصر الإرهابية بالبلاد في أسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

نهايته قربت.. شوبير يفتح النار على مجاهد عقب جلسة مجلس النواب

بعد اتهامه بالإساءة لمصر.. تحرك برلماني ضد فيلم "ريش"

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال اليوم ..البحوث الفلكية تجيب

بقوة 6.4 بمقياس ريختر.. زلزال بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر وبلاد الشام

هزة أرضية يشعر بها سكان عدد من محافظات الجمهورية

تامر أمين يكشف سر فصل الميكروفون والكهرباء عن محمد رمضان في الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب ــ 1"

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة واسبانيا واليونان

لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

فيديو

حزم حقائبه.. هل يرحل موسيماني عن الأهلي ؟ تفاصيل

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«بالحب إبتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ