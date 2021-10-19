رئيس الحكومة يتعهد: سأبذل جهدي لإتمام الانتخابات في موعدها

لبنان..

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي :سأبذل جهدي لإتمام الانتخابات في موعدها وتأمين الأمور ‏اللوجستية وباذن الله ستكون شفافة وسليمة. ‏

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني انعقدت في قصر الأونيسكو بدعوة ‏من الرئيس نبيه بري، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين. يليها جلسة تشريعية لدرس القانون ‏الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية واقتراح الكوتا النسائية. ‏

وكان المجلس أقرّ إجراء الانتخابات في 27 مارس بجانب تعديل المهل تماشياً مع موعد ‏الانتخابات لمرة واحدة فقط واستثنائيا.‏

كما أبقى مجلس النواب القديم على قدمه بالنسبة لأعضاء هيئة مكتب المجلس.‏

ولفتت معلومات للـLBCI‏ الى أن جلسة مجلس النواب ستقتصر على هذه المسائل من دون ‏الخوض في قضية ايجاد حل لمسألة التحقيقات في انفجار المرفأ.‏

قبل الجلسة، قال النائب محمد خواجة لـ"الجديد": "الرئيس نبيه بري يشدد أن لا تنعكس الأحدث في ‏الشارع على أجواء مجلس النواب".‏

اما النائب فادي سعد فقال للـmtv‏: "الانتخابات بدأت وجبران باسيل يحاول تعويم ما خسر من ‏شعبيته ولكن برأيي لن يتمكّن وكذلك نصرالله و"الـ100 ألف ما بخوفونا".‏