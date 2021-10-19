رئيس الحكومة يتعهد: سأبذل جهدي لإتمام الانتخابات في موعدها

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي :سأبذل جهدي لإتمام الانتخابات في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية وباذن الله ستكون شفافة وسليمة.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني انعقدت في قصر الأونيسكو بدعوة من الرئيس نبيه بري، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين. يليها جلسة تشريعية لدرس القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية واقتراح الكوتا النسائية.
وكان المجلس أقرّ إجراء الانتخابات في 27 مارس بجانب تعديل المهل تماشياً مع موعد الانتخابات لمرة واحدة فقط واستثنائيا.
كما أبقى مجلس النواب القديم على قدمه بالنسبة لأعضاء هيئة مكتب المجلس.
ولفتت معلومات للـLBCI الى أن جلسة مجلس النواب ستقتصر على هذه المسائل من دون الخوض في قضية ايجاد حل لمسألة التحقيقات في انفجار المرفأ.
قبل الجلسة، قال النائب محمد خواجة لـ"الجديد": "الرئيس نبيه بري يشدد أن لا تنعكس الأحدث في الشارع على أجواء مجلس النواب".
اما النائب فادي سعد فقال للـmtv: "الانتخابات بدأت وجبران باسيل يحاول تعويم ما خسر من شعبيته ولكن برأيي لن يتمكّن وكذلك نصرالله و"الـ100 ألف ما بخوفونا".