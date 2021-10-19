عودة مبهرة.. مهرجان GoodWood للسرعة يعلن مواعيده الجديدة

أعلنت إدارة مهرجان Goodwood عن تغيير موعد الفعاليات المقامة الخاصة في عام 2022 لتكون بدءًا من يوم الخميس 23 يونيو وحتى الأحد 26 يونيو، بدلا من إقامته شهر يوليو خلال السنوات القليلة الماضية.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تشمل فعاليات مهرجان جود وود عرض أحدث الموديلات والتكنولوجيا والابتكار. كما ستعود سيارات الفورمولا 1 والسائقون الأبطال، وكذلك "معمل المستقبل" و الجانب الإلكتروني بالمهرجان، وهي الفعاليات التي ظهرت لأول مرة هذا العام.

كما أعلنت إدارة Goodwood أيضًا عن عودة اجتماع أعضائها السنوي في عامه الـ 79 ، والذي سيعقد من السبت 9 أبريل ويستمر حتى الأحد 10 أبريل، وعودة فعاليات إحياء Goodwood للسيارات الكلاسيكية القديمة، من الجمعة 16 سبتمبر إلى الأحد 18 سبتمبر في السنة القادمة.

سيبدأ بيع تذاكر جميع الأحداث الثلاثة اعتبارًا من 30 أكتوبر الجاري لأعضاء نادي سباقات Goodwood ، ويوم الاثنين 1 نوفمبر لأعضاء الزمالة ويوم الاثنين 8 نوفمبر لعامة الناس.

سيشهد مهرجان العام المقبل إطلاق حدثين جديدين أيضًا في Goodwood، الحدث الأول "Goodwoof" منوهة أنه يشمل تسابق الكلاب في الفترة من 28 إلى 29 مايو ، و Eroica Britannia الذي يركز على ركوب الدراجات في الفترة من 6 أغسطس إلى 7 أغسطس.

فيما علق ديوك ريتشموند المشرف على فعاليات المهرجان: "يسعدني أن الأحداث الرياضية للسيارات التي نحبها ستعود من جديد وبقوة العام المقبل، شكرًا لجميع الذين حضروا وشاركوا في مهرجان السرعة والإحياء واجتماع الأعضاء هذا العام، ولائك مودعمك على مدار الـ 18 شهرًا الماضية مليئة بالتحديات جعل المهرجان أكثر تميزًا من أي وقت مضى، ولا يسعنا الانتظار لرؤيتك مرة أخرى في Goodwood مرة أخرى العام المقبل. سيكون حقا موسم لا ينبغي تفويته ".