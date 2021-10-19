رئيس مدينة سيوة يناقش خطة الواحة للقضاء على الأمية

سيوة تبحث القضاء على الأمية

عقد محمد بكر رئيس مدينة سيوة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بواحة سيوة لبحث خطة القضاء على الأمية .

وأكد رئيس مدينة سيوة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إعلان الواحة خالية من الأمية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم خلال الاجتماع مع القيادات الشعبية والتنفيذية بسيوة، بحث مناقشة أهم القضايا التى تهم أهالي سيوة بحضور أحمد على باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة.

وأشار رئيس مدينة سيوة، علي ضرورة التكاتف من أجل القضاء على الأمية وسرعة إعلان الواحة خالية من الأمية.

وأشار أنه تم أيضا بحث تنفيذ حملات النظافة والتجميل للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على جمال الواحة.



وأشار رئيس مركز ومدينة سيوة إلى التكامل بين كافة القطاعات بمدينة سيوة لخدمة المجتمع السيوى وذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.