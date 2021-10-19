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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكبر من نوعه.. الزراعة تكشف تفاصيل مشروع الحرير بالوادي الجديد

صناعة الحرير
صناعة الحرير

أكد الدكتور أسامة غازى أستاذ الحرير بوزارة الزراعة ، أن صناعة الحرير تعد مشروعات صناعية زراعية ، منوها إلي أن مشروع صناعة الحرير بالوادى الجديد بالتعاون مع وزارة الزراعة تعد الاكبر من نوعه حيث تببدأ ب بألف فدان .

وأوضح " غازى" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن هناك بعض المستثمرين يعملون بصورة فردية فى صناعة الحرير بمحافظات المنيا والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الأخرى .

 

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الزراعة توضح أهمية مشروع انتاج الحرير بالوادي الجديد ..فيديو

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محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع انتاج الحرير بمدينة الخارجة

وأشار " استاذ الحرير بوزارة الزراعة " إلى أن  مشروع صناعة الحرير فى الوادى الجديد ستؤدى إلى طفرة كبيرة فى مجال الصناعة والتصدير، مضيفا أن لدينا العديد من المشروعات التى تقوم على الحرير مثل السجاد ، والنسيج.
 

توفير دودة القز

وأوضح أن الدولة الآن تعمل على توفير دود القز لأنه يستخدم في إنتاج الحرير، مؤكدا أن هذا المشروع سيخدم فئات كثيرة من الشباب ، مؤكدا أن محافظة الوادي الجديد تمثل ثلث مساحة مصر .

وتابع قائلا :" كما أننا نحتاج إلي مصانع لتجهيز الخيوط من الحرير ، مما يوفر فرص عمل للشباب ، لافتا  إلي أنه يتم تدريب عدد من الشباب فى الوادى الجديد والخارجة على العمل فى صناعة الحرير عمليا ونظريا ، حتى يكونوا مدربين من جميع النواحى على التعامل مع دود القز لاستخراج الحرير.

 

اهتمام كبير من الدولة بالمشروع

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع إنتاج الحرير أحد المشروعات الهامة لكبار المزارعين والمربين والمنتجين، لافتًا إلى وجود حالة اهتمام كبير من الدولة بالمشروع المطلق في الوادي الجديد لإنتاج الحرير.

وأضاف القرش، خلال تصريحات له ، أن الغرض من المشروع التوسع وإتاحة فرص بديلة في مجال إنتاج الحرير؛ للتعظيم من الإنتاج وتوفير الأشجار المناسبة لذلك.
 

ولفت متحدث الزراعة، إلى أن مجال إنتاج الحرير يخدم فئات عدة من الشباب والمرأة، موضحًا أن الوزارة اختارت محافظة الوادي الجديد في إطلاق المشروع؛ لأنها تمثل ثلث مساحة مصر ومن المناطق الجديدة التي تحتاج لزيادة معدلات التنمية بشكل كبير للتشجيع على فكرة الانتقال من الوادي الضيق إلى مناطق جديد.
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وقال  السيد القصير وزير الزراعة إن مشروع إنتاج الحرير بالوادي  يعمل بالطاقة الشمسية وبنظام الري الحديث ويضم زراعة نبات التوت من الصنف الهندى ذوي القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه في تغذية دود القز بالاضافة الى معمل تربية دود القز وانتاج الحرير .
 

القصير أكد بأن المشروع  يأتي في إطار جهود الدولة لإعادة احياء انتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة ، موضحا بأن الوزارة تقدم كافة اشكال الدعم الفني، والارشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذجا قابلا للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية

صناعة الحرير الوادى الجديد الزراعة الاكبر من نوعه القصير

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الزراعة توضح أهمية مشروع انتاج الحرير بالوادي الجديد ..فيديو

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