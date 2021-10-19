وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في المنيا

عرض برنامج صباحك مصر، على فضائية أم بى سى مصر2، تقريراً لوزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فيه إطلاق حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في المنيا.

قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نسعى للوصول إلى جميع المحافظات وبالتحديد للمراكز التي تحتوى على مشروع "حياة كريمة"، لافته إلى اننا نقدم خدمات توعية مثل صحة المرأة أو “2 كفاية”.

وأضافت "القباج"، خلال تقرير برنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية “أم بى سى مصر2”، أن مؤسسة حياة كريمة تعمل على مدار اليوم بشكل متواصل من أجل رصد ما يتم فى الشارع.

وفى سياق سابق، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن تطلق مبادرة " بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بمحافظة المنيا، بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة.



وأضافت الدكتورة نيفين القباج، خلال لقاء ببرنامج الأخبار، المذاع على قناة دي إم سي، أنها سعيدة بـ تواجدها فى المنيا، وهى إحدى محافظات الصعيد، والتى بها نسبة عالية من الفقر.



ولفتت إلى أن قطار الوعى انطلق ولن يتوقف وسيصل لـ جميع المصريين، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مبادرة حياة كريمة و الوعى جزء من المبادرة.



وأشارت إلى أن هناك الأشياء الخاطئة تعطل حركة التنمية، ولذلك سيتم القضاء عليها، و الدولة تواجه التعاطي، وختان الإناث و الهجرة غير الشرعية، و الزيادة السكانية، و الأمية، وعدم التعليم.

عقدت وزارة التضامن الاجتماعى مؤتمر "تكافؤ الفرص التعليمية" تحت رعاية وحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات وممثلا عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وممثلى مؤسسات المجتمع المدني الشريكة، والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.