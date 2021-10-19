عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على المتهمين في قضية البرنسيسة للاتجار بالبشر تحت ستار تشغيل العمالة

أرشيفية
أرشيفية

قررت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حجز محاكمة 15 متهما بالاتجار بالبشر تحت ستار تشغيل العمالة المنزلية لجلسة 16 نوفمبر المقبل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضويةالمستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

واوضح امر الاحالة قيام المتهمين «ع.م»،  تعمل محامية حرة وصاحبة مكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «م.س»، 24 سنة، ويعمل موظف استقبال بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «ع.ع»، الشهير بـ عادل المصري اللبناني، 36 سنة، ويعمل طاهي، «إ.ع»، 36 سنة، موظف بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «أ.ف»، 18 سنة، طالبة جامعة وموظفة بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «أحمد.ع»، وشهرته بطوط، 19 سنة، ويعمل موظف بعيادة بالتجمع الخامس، «أ.أ»، 66 سنة، يعمل محامي حر، «ا.ح»، 52 سنة، يعمل رئيس قسم الاقتصاد السياسي بإدارة أبو قرقاص التعليمية بمحافظة المنيا، «م.ع»، 57 سنة، يعمل مستشار تسويق وإعلان، «ع.أ»، 52 سنة، بالمعاش، «ع.ف»، 50 سنة، «ف.م»، الشهير بـ فرانك، 87 سنة، صاحب شركة النيل للملابس، «ن.ق»، 56 سنة، بدون عمل، «م.ح»، 58 سنة، صاحب شركة الصالح للاستيراد والتصدير، «أ.م»، 39 سنة، مستشار تسويق إعلام بالشركة الدولية لتصنيع وتجميع السيارت، بإيواء واستخدام المجني عليهن 10 سيدات وفتيات، وذلك بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف لديهن.

وأضاف امر الاحالة قيام المتهمين من الأولى إلى السادس بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لذلك العرض السالف البيان تزهمتها المتهمة الأولى تخصص نشاطهم في استقطاب النساء ذوات الظروف الاجتماعية الشاقة عن طريق الإعلان من خلال الكيان التجاري الخاص بالمتهمة الأولى وهي شركة «البرنسيسة» لإلحاق العمالة المنزلية عن وظائف للعمل المنزلي برواتب مجزية وذلك للتمكن من السيطرة عليهن واستغلالهن من قبل مستخدميهن ومنهم المتهمين من السابع إلى الخامس عشر من أجل الحصول على منفعة مادية للمتهمين من الأول حتى السادس تمثلت في مبالغ مالية ومنفعة جنسية للمتهمين الثاني ومن السابع إلى الخامس عشر.

الليلة بـ١٠٠ جنيه.. تأجيل محاكمة صاحب مطعم وربة منزل استغلا طفلة جنسيا

بتهمة البلطجة وترويع السكان..14 نوفمبر الحكم على 4 متهمين مدينة نصر

محكمة جنايات القاهرة محاكمة 15 متهما بالاتجار بالبشر جلسة 16 نوفمبر المستشار محمد أحمد الجندى

ترشيحاتنا

معجزات النبي .. أمور لم تعرفها من قبل

بينها الربط الكهربائي.. الرئيس السيسي يكشف 4 ملفات تمت مناقشتها في القمة الثلاثية

لإقامة حفل زفافهما.. عروسان يحولان إناء طهي لمركب.. شاهد

رئيس جامعة الأزهر يفتتح غدا معرض الكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية

بالأسماء.. الأوقاف تعلن من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من خطباء المكافأة

وكيل خطة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى 1.5%

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

نهايته قربت.. شوبير يفتح النار على مجاهد عقب جلسة مجلس النواب

الأوقاف: عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال اليوم ..البحوث الفلكية تجيب

بقوة 6.4 بمقياس ريختر.. زلزال بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر وبلاد الشام

تامر أمين يكشف سر فصل الميكروفون والكهرباء عن محمد رمضان في الجونة

بعد اتهامه بالإساءة لمصر.. تحرك برلماني ضد فيلم "ريش"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان

لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. أحمد رزق.. لماذا انسحب الفنانون من فيلم ريش أثناء عرضه

من هو حبيب هند رستم الذي رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار من أجله

حزم حقائبه.. هل يرحل موسيماني عن الأهلي ؟ تفاصيل

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ