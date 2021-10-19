الحكم على المتهمين في قضية البرنسيسة للاتجار بالبشر تحت ستار تشغيل العمالة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حجز محاكمة 15 متهما بالاتجار بالبشر تحت ستار تشغيل العمالة المنزلية لجلسة 16 نوفمبر المقبل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضويةالمستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

واوضح امر الاحالة قيام المتهمين «ع.م»، تعمل محامية حرة وصاحبة مكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «م.س»، 24 سنة، ويعمل موظف استقبال بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «ع.ع»، الشهير بـ عادل المصري اللبناني، 36 سنة، ويعمل طاهي، «إ.ع»، 36 سنة، موظف بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «أ.ف»، 18 سنة، طالبة جامعة وموظفة بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «أحمد.ع»، وشهرته بطوط، 19 سنة، ويعمل موظف بعيادة بالتجمع الخامس، «أ.أ»، 66 سنة، يعمل محامي حر، «ا.ح»، 52 سنة، يعمل رئيس قسم الاقتصاد السياسي بإدارة أبو قرقاص التعليمية بمحافظة المنيا، «م.ع»، 57 سنة، يعمل مستشار تسويق وإعلان، «ع.أ»، 52 سنة، بالمعاش، «ع.ف»، 50 سنة، «ف.م»، الشهير بـ فرانك، 87 سنة، صاحب شركة النيل للملابس، «ن.ق»، 56 سنة، بدون عمل، «م.ح»، 58 سنة، صاحب شركة الصالح للاستيراد والتصدير، «أ.م»، 39 سنة، مستشار تسويق إعلام بالشركة الدولية لتصنيع وتجميع السيارت، بإيواء واستخدام المجني عليهن 10 سيدات وفتيات، وذلك بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف لديهن.

وأضاف امر الاحالة قيام المتهمين من الأولى إلى السادس بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لذلك العرض السالف البيان تزهمتها المتهمة الأولى تخصص نشاطهم في استقطاب النساء ذوات الظروف الاجتماعية الشاقة عن طريق الإعلان من خلال الكيان التجاري الخاص بالمتهمة الأولى وهي شركة «البرنسيسة» لإلحاق العمالة المنزلية عن وظائف للعمل المنزلي برواتب مجزية وذلك للتمكن من السيطرة عليهن واستغلالهن من قبل مستخدميهن ومنهم المتهمين من السابع إلى الخامس عشر من أجل الحصول على منفعة مادية للمتهمين من الأول حتى السادس تمثلت في مبالغ مالية ومنفعة جنسية للمتهمين الثاني ومن السابع إلى الخامس عشر.