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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 1371 طائرا وحيوانا ضمن قافلة بيطرية في الزقازيق

صدى البلد

 أطلقت جامعة الزقازيق قافلة طبية بيطرية إلى قرية "أم الزين" بمركز الزقازيق، لعلاج الثروة الحيوانية والداجنة، في إطار مبادرة (حياة كريمة).


وقال رئيس الجامعة الدكتور عثمان شعلان - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن القافلة تضم عددا من الأطباء من كلية الطب البيطري والمستشفى البيطري التعليمي، مزودة بالمستلزمات البيطرية والأدوية والتطعيمات اللازمة للعلاج.


وأوضح أن القافلة - التي أشرف عليها الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية - قامت بالكشف على 1371 من الحيوانات والطيور، وإجراء التحصينات اللازمة وصرف العلاج لها، بالإضافة إلى رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجانا، في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري والتخفيف عن المواطن الشرقاوي والنهوض بمستواه المعيشي. 


وأكد أن القافلة البيطرية تأتي في إطار دور الجامعة في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، مشيرا إلى أنه يتم توجيه قافلة أسبوعيا لإحدى القرى الأكثر احتياجا مدعمة بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية والأدوية اللازمة لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعد مصدرا للدخل والغذاء وضمانا للحياة الكريمة للمربيين.

الثروة الحيوانية حيوانات الطيور

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