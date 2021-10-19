قراصنة صينيون يخترقون iPhone 13 Pro في 15 ثانية ويحصلون على مكافأة 300 ألف دولار.. ما القصة؟

من المعروف أن شركة أبل الأمريكية تتميز بأنظمة تشغيل قوية تمنع اختراقها بسهولة، ولكن مع ذلك استطاع قراصنة صينيون اختراق أحدث هواتف الشركة الأمريكية iPhone 13 Pro في 15 ثانية فقط، ليحصل القراصنة بعدها على 300 ألف دولار أمريكي.



وبحسب مجلة “فوربس" الأمريكية، فإن هناك عددا من القراصنة الصينيين، الذين يتبنون مبدأ القرصنة الأخلاقية، استطاعوا اختراق هاتف iPhone 13 Pro في 15 ثانية ضمن مسابقة Tianfu تيانفو للقرصنة والتي تقام سنويا في الصين.



واستطاع فريق Pangu للقرصنة الأخلاقية كسر أمان أحدث نظام تشغيلى من أبل، وهو iOS 15.0.2 والموجود في هاتف iPhone 13 Pro ، حيث قام الفريق بالتحكم في الهاتف من بعد واختراقه خلال 15 ثانية فقط.



وفاز فريق Pangu للقرصنة الأخلاقية بجائزة مسابقة Tianfu الصينية لتتم مكافأتهم بجائزة قيمتها 300 ألف دولار أمريكي، حيث تعد المسابقة واحدة من اهم مسابقات القرصنة في العالم، وتشبه مسابقات Pwn2Own الشهيرة عالميا.



وضمت مسابقة مسابقة Tianfu الصينية للقرصنة عددا من الاستعراضات الأخرى التي قام بها فرق القرصنة الأخرى مثل فريق Kunlun Lab الذى استطاع اختراق هاتف iPhone 13 Pro مباشرةً على خشبة المسرح باستخدام استغلال تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد لمتصفح الويب Safari على الهاتف، إلا أن فريق Pangu حقق نجاحا أكبر، واستطاع الفوز بالمركز الأول والحصول على الجازة الكبيرة بقيمة 300 ألف دولار.

وتركز مسابقات القرصنة الأخلاقية على اكتشاف الثغرات الأمنية في الشركات والهواتف والأنظمة التكنولوجية، ويتسابق فيها مهندسو البرمجة والباحثين في مجال البرمجيات وكذلك الهواة من محبى البرمجة، حيث يكتشفون الثغرات المختلفة ليخبروا بها الشركات لتقوم بمعالجتها فيما بعد.

