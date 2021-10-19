وفاة ومرض وتصوير.. أسباب تغيب أبرز النجوم عن الجونة السينمائى

انطلقت الخميس الماضى الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى ،وشارك عدد كبير من النجوم العرب والاجانب وهناك بعض النجوم الذين شاركوا بالدورات السابقة تغيبوا عن المشاركة هذا العام، لأسباب مختلفة، إليكم بعض النجوم الذين تغيبوا عن المشاركة هذا العام.

خالد الصاوى

تغيب الفنان خالد الصاوى عن حضوره والمشاركة بمهرجان الجونة هذا العام بسبب وعكته الصحية التى تعرض لها خلال الفترة القليلة الماضية.

ويعد خالد الصاوى أكثر الفنانيين حرصا على حضور مهرجان الجونة السينمائى.

خالد الصاوى

إيمى سمير غانم وحسن الرداد

نظرا لفترة الحداد التي يعيشها كل من دنيا وإيمي سمير غانم، بعد رحيل والديهما، لم تتمكنا من الحضور بفعاليات المهرجان بدورته الخامسة، بالرغم عرض جزء من أعمال سمير غانم ودلال عبدالعزيز الخاصة ليتذكرهما الجمهور خلال الحفل في لافتة مميزة من قبل المهرجان.



وكان حسن الرداد وإيمى سمير غانم دائما ما يحرصوا على حضور مهرجان الجونة السينمائى.

إيمى سمير غانم

نيللى كريم

تغيّبت النجمة نيللي كريم، عن حضور فعاليات المهرجان، نظراً لانشغالها بتصوير أحداث مسلسل "الجسر" أمام عمرو سعد، حيث كانت تصوّر مشاهدها داخل مصنع الحديد والصلب في حلوان.

نيللى كريم

ايتن عامر

وتغيبت الفنانة ايتن عامر عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة بسبب بروفات مسرحيتها "سلام مربع"، مع النجم محمد هنيدي.



ايتن عامر

وأوضحت، أيتن عامر، في تصريح خاص لموقع صدى البلد: عدت من لبنان منذ أيام؛ لأبدأ في بروفات وتحضيرات مسرحية سلام مربع، مشيرة إلى أن نجوم العمل سيسافرون خلال الأسبوع المقبل إلى المملكة العربية السعودية؛ لعرض المسرحية خلال موسم الرياض، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.





