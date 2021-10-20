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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برلماني لإنشاء نفق يربط منطقة المحطات بنجع حمادي

مجلس النواب
مجلس النواب

قدم اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، للمرة الرابعة  اقتراح برغبة الى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى لتوجيهه الى رئيس الوزراء  ووزراء (النقل ، والتخطيط ، والمالية ، والتنمية المحلية ، والإسكان) بشأن إنشاء نفق او سلم  للمشاة أسفل السكة الحديد لربط منطقة المحطات بمركز نجع حمادى والنجوع التابعه لها وعددها 13 عزبة ونجع حمادى.

واضاف النائب اللواء "خلف الله" في اقتراحه، أن حاجة الأهالى ماسة لانشاء سلم المشاه حيث ان هناك معاناة شديدة ولابد من تخفيف العبء عن كبار السن الذين يتحركون بكراسى متحركة، وكذلك المرضى والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك التسهيل على طلبة المدارس وأيضاً سيارات الإسعاف وسيارات تكريم الموتى.
وتابع، أن هذا النفق يساعد بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين نظراً لعدم وجود طريق حالياً يؤدى للوصول من منطقة المحطات بمركز نجع حمادى والنجوع التابعه لها وعددها 13 عزبة ونجع حمادى الأمر الذى أصبح إنشاء النفق مطلب جماهيرى للتيسير على جميع الأهالي.

واشار اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، إلى انه سبق عمل محضر معاينة حضره مندوبين عن ادارة المهندسين العسكريين مع مدير الادارة الهندسية لمدينة نجع حمادى وتم الاتفاق على انشاء هذا النفق والى الان لم يتم البت فى هذا الموضوع مطالبا الحكومة ومحافظ قنا سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع رحمة بالاهالى.

نجع حمادى مجلس النواب الحكومة السكة الحديد التنمية المحلية

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