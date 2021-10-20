عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفذ مشرعين في مصر

501 مليون درهم أرباح الجرافات البحرية الوطنية خلال 9 أشهر

ارشيفية
ارشيفية

حققت شركة الجرافات البحرية الوطنية أرباحا صافية بلغت 501 مليون درهم للأشهر التسعة من يناير وحتى سبتمبر 2021.

 

ونتج الربح عن عملية الدمج بين شركة الجرافات البحرية وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية والتي نشأ عنها مؤسسة رائدة إقليمياً في توفير خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء لقطاع النفط والغاز والقطاع البحري.

 

وظهر الأداء القوي للمجموعة في تحقيقها إيرادات بلغت 5,380 مليار درهم للأشهر التسعة الماضية من يناير إلى سبتمبر 2021 مرتفعةً عن إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي والتي وصلت إلى 2,786 مليار درهم.

 

وانعكس الانتعاش القوي في أداء شركة الجرافات البحریة والوطنیة "ش.م.ع" بعد جائحة كورونا في أرباحها المالية التي عززتها مكاسب قوية من أعمالها الجديدة.

 

ومن أبرز إنجازات الجرافات البحریة والوطنیة في هذه الفترة الفوز بمشروع دادنا الفجیرة 485 ملیون درھم ومشروع البردویل 150 ملیون درھم ومشروع دمیاط 290 ملیون درھم في مصر.

وواصلت المجموعة عملیاتھا في المشاریع الكبرى مثل حیل وغشا لشركة أدنوك، والاتفاقيات طویلة الأجل لمختلف مشاريعها في المملكة العربیة السعودیة.

 

وفي الربع الثالث من عام 2021، تم اختیار شركة الإنشاءات البترولیة الوطنیة ش.م.ع كواحدة من ثماني شركات تم اختیارھا ومنحھا الفرصة لتقدیم خدمات ھندسیة للمشاریع الرئیسیة لشركة أدنوك والتي تقدر قیمتھا بنحو 3.67 ملیار درھم، وسوف تقدم أدنوك التفاصیل حول المشاریع الممنوحة في الوقت المناسب.

 

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحریة الوطنیة: يعكس أداؤنا المالي القوي للربع الثالث والأشهر التسعة الماضية من عام 2021، نجاح مبادراتنا الاستراتيجية للتغلب على تحديات الجائحة وبناء منظومة قوية متكاملة توفر قيمة إضافية لشركائنا، وعملائنا، وجميع أصحاب المصلحة، فقد وجهنا تركيزنا إلى تعزيز الكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الموارد، كما استطعنا الفوز بمشاريع جديدة هامة ستدعم النمو المستدام لمجموعتنا في الفترة المقبلة، علاوةً على ذلك، نتمتع بنموذج أعمال قوي سيحفز نمونا على الدوام.

 

وأثمر دمج شركة الجرافات البحریة والوطنیة وشركة الإنشاءات البترولیة الوطنیة "المجموعة" عن إنشاء واحدة من المؤسسات الرائدة والمتكاملة على مستوى القطاع، والتي تتمتع بحضور راسخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

 

وبفضل توحيد أعمال الشركتين، ستتيح الصفقة تنويع إيرادات المجموعة الموحّدة، وستكون المجموعة قادرة من خلال توحيد المنصات على استغلال فرص النمو المتاحة في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، وستتمتع بقدرات لافتة تشمل كامل سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية.

شركة الجرافات البحرية الوطنية شركة الإنشاءات البترولية الوطنية جائحة كورونا المهندس ياسر زغلول اقتصاد الامارات

ترشيحاتنا

بالسعر والمواصفات .. تعرف على السيارة الخارقة مكلارين سبيداتيل

بشاشة فائقة الجودة.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو القادم iQOO Z5x

هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة ؟.. علي جمعة يجيب

تعرف على اختصاصات وموارد الصندوق المركزي للضمان الإجتماعي

في ذكرى وفاتها.. من هي حفيدة الفنانة الراحلة نعيمة الصغير

محمود فتح الله: بيراميدز يستهدف حصد البطولة الأولى في تاريخه بالموسم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث .. فيديو

عروس تلفظ أنفاسها بعد تعرضها للذبح في الدقهلية

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

المحلل الشرعي يتراجع عن تصريحاته: قالولي هتبقي نجم ولم أتزوج 33 مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ