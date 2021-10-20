501 مليون درهم أرباح الجرافات البحرية الوطنية خلال 9 أشهر

تنفذ مشرعين في مصر

حققت شركة الجرافات البحرية الوطنية أرباحا صافية بلغت 501 مليون درهم للأشهر التسعة من يناير وحتى سبتمبر 2021.

ونتج الربح عن عملية الدمج بين شركة الجرافات البحرية وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية والتي نشأ عنها مؤسسة رائدة إقليمياً في توفير خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء لقطاع النفط والغاز والقطاع البحري.

وظهر الأداء القوي للمجموعة في تحقيقها إيرادات بلغت 5,380 مليار درهم للأشهر التسعة الماضية من يناير إلى سبتمبر 2021 مرتفعةً عن إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي والتي وصلت إلى 2,786 مليار درهم.

وانعكس الانتعاش القوي في أداء شركة الجرافات البحریة والوطنیة "ش.م.ع" بعد جائحة كورونا في أرباحها المالية التي عززتها مكاسب قوية من أعمالها الجديدة.

ومن أبرز إنجازات الجرافات البحریة والوطنیة في هذه الفترة الفوز بمشروع دادنا الفجیرة 485 ملیون درھم ومشروع البردویل 150 ملیون درھم ومشروع دمیاط 290 ملیون درھم في مصر.

وواصلت المجموعة عملیاتھا في المشاریع الكبرى مثل حیل وغشا لشركة أدنوك، والاتفاقيات طویلة الأجل لمختلف مشاريعها في المملكة العربیة السعودیة.

وفي الربع الثالث من عام 2021، تم اختیار شركة الإنشاءات البترولیة الوطنیة ش.م.ع كواحدة من ثماني شركات تم اختیارھا ومنحھا الفرصة لتقدیم خدمات ھندسیة للمشاریع الرئیسیة لشركة أدنوك والتي تقدر قیمتھا بنحو 3.67 ملیار درھم، وسوف تقدم أدنوك التفاصیل حول المشاریع الممنوحة في الوقت المناسب.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحریة الوطنیة: يعكس أداؤنا المالي القوي للربع الثالث والأشهر التسعة الماضية من عام 2021، نجاح مبادراتنا الاستراتيجية للتغلب على تحديات الجائحة وبناء منظومة قوية متكاملة توفر قيمة إضافية لشركائنا، وعملائنا، وجميع أصحاب المصلحة، فقد وجهنا تركيزنا إلى تعزيز الكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الموارد، كما استطعنا الفوز بمشاريع جديدة هامة ستدعم النمو المستدام لمجموعتنا في الفترة المقبلة، علاوةً على ذلك، نتمتع بنموذج أعمال قوي سيحفز نمونا على الدوام.

وأثمر دمج شركة الجرافات البحریة والوطنیة وشركة الإنشاءات البترولیة الوطنیة "المجموعة" عن إنشاء واحدة من المؤسسات الرائدة والمتكاملة على مستوى القطاع، والتي تتمتع بحضور راسخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وبفضل توحيد أعمال الشركتين، ستتيح الصفقة تنويع إيرادات المجموعة الموحّدة، وستكون المجموعة قادرة من خلال توحيد المنصات على استغلال فرص النمو المتاحة في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، وستتمتع بقدرات لافتة تشمل كامل سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية.