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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نسرين طافش: أنا عاشقة للطبيعة وبحب الطبخ والحيوانات

نسرين طافش
نسرين طافش

تحدثت الفنانة نسرين طافش، عن دورها في مسلسل المداح الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي،  قائلة:"  البنات تأثروا بشخصيتي في مسلسل المداح لأن الشخصية  تتحدث عن مشاكل الفتيات ".

 

وقالت نسرين طافش في تصريحات لها على قناة “ العربية “:” عندما  تحولت شخصيتي في السياق الدرامي بمسلسل المداح  أصبحت مصدر إلهام لكل امرأة عربية  بأنها قوية عندما تؤمن بقدراتها ”.

 

وأضافت نسرين طافش:" أنا عاشقة للطبيعة وتعطيني طاقة ايجابية، وتسحب  أي أفكار سلبية واحب اليوجا والقراءة واحب الحيوانات التي امتلكها  واحب الطبخ ".

 

وعن تجربة الغناء قالت نسرين طافش:" الغناء تجربة مكلفة للغاية لإيجاد كلمات ولحن مناسب، والمطرب يكون بحاجة إلى شركة إنتاج تسانده المغني كي يطرح اغانيه".

 

وتابعت نسرين طافش:"أحب التمثيل والغناء والأدوار الاستعراضية التي تجمع بين التمثيل والغناء".


 

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