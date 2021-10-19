نسرين طافش: أنا عاشقة للطبيعة وبحب الطبخ والحيوانات

تحدثت الفنانة نسرين طافش، عن دورها في مسلسل المداح الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، قائلة:" البنات تأثروا بشخصيتي في مسلسل المداح لأن الشخصية تتحدث عن مشاكل الفتيات ".

وقالت نسرين طافش في تصريحات لها على قناة “ العربية “:” عندما تحولت شخصيتي في السياق الدرامي بمسلسل المداح أصبحت مصدر إلهام لكل امرأة عربية بأنها قوية عندما تؤمن بقدراتها ”.

وأضافت نسرين طافش:" أنا عاشقة للطبيعة وتعطيني طاقة ايجابية، وتسحب أي أفكار سلبية واحب اليوجا والقراءة واحب الحيوانات التي امتلكها واحب الطبخ ".

وعن تجربة الغناء قالت نسرين طافش:" الغناء تجربة مكلفة للغاية لإيجاد كلمات ولحن مناسب، والمطرب يكون بحاجة إلى شركة إنتاج تسانده المغني كي يطرح اغانيه".

وتابعت نسرين طافش:"أحب التمثيل والغناء والأدوار الاستعراضية التي تجمع بين التمثيل والغناء".



