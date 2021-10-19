أخبار السيارات.. أسعار فئات ساوايست DX7 موديل 2021 في مصر.. هوندا تطرح سيفيك Si السيدان رسميا.. تويوتا وستيلانتس تعلنان بناء مصانع لبطاريات الليثيوم أيون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها:
لمحبي الـ SUV.. أسعار فئات ساوايست DX7 موديل 2021 في مصر.. صور
تنتمي السيارة ساوايست DX7 موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلية الـ SUV، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات وهم ELITE (FULL OPTION) و HONORABLE والفئة الثالثة كاملة التجهيزات FLAGSHIP.
جيل جديد أكثر تطورا.. هوندا تطرح السيفيك Si السيدان رسميا اليوم
قدمت هوندا بنشر إعلانا دعائيا جديدا لهوندا سيفيك Si، ونوهت إلى أنها ستصدر رسميا اليوم، الثلاثاء، 19 أكتوبر الجاري.
تويوتا وستيلانتس تعلنان بناء مصانع لبطاريات الليثيوم أيون
بدأت شركات تصنيع السيارات في التوسع في الصناعات المغذية من خلال إقامة مصانع جديدة تكون متخصصة في إنتاج البطاريات الخاصة بسياراتها الكهربائية.
مزودة بمكتب متنقل.. فوكسكون تطرح أول نماذجها لسيارتين كهربائيتين
كشفت شركة الإلكترونيات متعددة الجنسيات العملاقة فوكسكون Foxconn عن طرحها سيارتين كهربائيتين جديدتين في الأسواق، وهي خطوة عملية تؤكد نوايا الشركة في التحول لتصنيع السيارات الكهربائية.
كيف حاول الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن إقناع العملاء بشراء السيارات الكهربائية؟
يحاول هربرت دييس الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن بكل الطرق تشجيع العملاء على شراء السيارات الكهربائية.
تنفيذ أولى خطوات خطة الـ EV36Zero.. نيسان تستبدل الليف بكروس أوفر كهربائية
أعلنت شركة نيسان على لسان مديرها التنفيذي غيوم كارتييه، أن السيارة الكهربائية الجددية من نوع الكروس أوفر التي يتم بنائها حاليا في منشأة سندرلاند بالمملكة المتحدة ستكون البديل لسيارة النيسان ليف.
لتطوير الوقود الهيدروجيني.. إينيوس تدخل شراكة مع AVL لتطوير جرينادير موديل 2022
تنوي شركة إينيوس التوسع في السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني وكجزء من خطتها للتوسع في استثماراتها قامت بالشراكة مع بالشراكة مع AVL الهندسية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتعد من أكبر الشركات المتخصصة في تطوير واختبار مجموعة نقل المحركات على مستوى العالم.
نوستالجيا... احتلت شوارع مصر لربع قرن.. فيات 128 سابقة زمانها في عالم التصميم والمحركات
تعد سيارة الفيات 128 التي غزت شوارع القاهرة في سبعينات وثمانينات وحتى تسعينات القرن الماضي من أشهر السيارات الكلاسيكية في العصر الحديث.