أخبار التكنولوجيا.. تيك توك يصيب المراهقات بمرض خطير.. وقراصنة صينيون يخترقون iPhone 13 Pro في 15 ثانية

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

كان تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك هدفا للنقد اللاذع سواء من الأسر أو من المراقبين والخبراء، الأمر الذى وصل به إلى الحظر في بعض الدول خوفا من تأثيره على المستخدمين، خاصة المراهقين والأطفال.

قراصنة صينيون يخترقون iPhone 13 Pro في 15 ثانية ويحصلون على مكافأة 300 ألف دولار.. ما القصة؟

من المعروف أن شركة أبل الأمريكية تتميز بأنظمة تشغيل قوية تمنع اختراقها بسهولة، ولكن مع ذلك استطاع قراصنة صينيون اختراق أحدث هواتف الشركة الأمريكية iPhone 13 Pro في 15 ثانية فقط، ليحصل القراصنة بعدها على 300 ألف دولار أمريكي.

تسريبات تكشف مواصفات هاتف Enjoy 20e رخيص الثمن من هواوي

كشفت تسريبات أن شركة هواوي الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد رخيص الثمن مع عدد من المواصفات الجيدة منها البطارية ذات السعة الكبيرة، حيث سيصدر الهاتف تحت اسم Enjoy 20e.

حققت شركة وان بلس الصينية مبيعات خيالية في أول عملية بيع لهاتفها OnePlus 9RT الذى تم إطلاقه منذ أيام قليلة، حيث استطاع الهاتف أن يحقق مبيعات بأكثر من 26 ألف وحدة في 5 دقائق فقط.