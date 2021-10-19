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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تيك توك يصيب المراهقات بمرض خطير.. وقراصنة صينيون يخترقون iPhone 13 Pro في 15 ثانية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

تشنجات لاإرادية.. مرض خطير يصيب المراهقات سبب تيك توك.. تفاصيل

كان تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك هدفا للنقد اللاذع سواء من الأسر أو من المراقبين والخبراء، الأمر الذى وصل به إلى الحظر في بعض الدول خوفا من تأثيره على المستخدمين، خاصة المراهقين والأطفال.

 

قراصنة صينيون يخترقون iPhone 13 Pro في 15 ثانية ويحصلون على مكافأة 300 ألف دولار.. ما القصة؟
من المعروف أن شركة أبل الأمريكية تتميز بأنظمة تشغيل قوية تمنع اختراقها بسهولة، ولكن مع ذلك استطاع قراصنة صينيون اختراق أحدث هواتف الشركة الأمريكية iPhone 13 Pro في 15 ثانية فقط، ليحصل القراصنة بعدها على 300 ألف دولار أمريكي.

 

تسريبات تكشف مواصفات هاتف Enjoy 20e رخيص الثمن من هواوي
كشفت تسريبات أن شركة هواوي الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد رخيص الثمن مع عدد من المواصفات الجيدة منها البطارية ذات السعة الكبيرة، حيث سيصدر الهاتف تحت اسم Enjoy 20e.

 

بيع 26 ألف وحدة في 5 دقائق.. هاتف OnePlus 9RT يحقق مبيعات خيالية

حققت شركة وان بلس الصينية مبيعات خيالية  في أول عملية بيع لهاتفها OnePlus 9RT الذى تم إطلاقه منذ أيام قليلة، حيث استطاع الهاتف أن يحقق مبيعات بأكثر من 26 ألف وحدة في 5 دقائق فقط.

 

كاميرا أسطورية ومواصفات خارقة.. هاتف Oppo Reno 7 Pro تحفة فنية قادمة من أوبو
ينتظر محبو العلامة التجارية أوبو بفارغ الصبر، الإعلان الرسمي عن هاتف Oppo Reno 7 Pro والذي سيتم إطلاقه ضمن مجموعة هواتفها رينو 7 الجديدة، حيث يشمل الهاتف عددا كبيرا من التحسينات والترقيات التي تجعله من أفضل هواتف الفئة المتوسطة في الأسواق.

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