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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية يحصل على ١٠ أسرة للعناية المركزة لدعم مستشفى الابراهيمية.. صور

صدى البلد

نجح النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحصول على 10 أسرة للعناية المركزة لدعم مستشفى الابراهيمية.

 

وأكد بدوي، أنه تم وضع خطة لاعادة تجهيز مستشفى الابراهيمية مرة اخرى، موضحا أن هذه الخطوة المهمة والجادة تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين.

 

كان النائب خالد بدوي، قد نجح في تخصيص فصل لأبناء مركز الإبراهيمية بمدرسة التمريض الإبراهيمية بنين تلبية لاحتياجات المواطنين.

 

وقال بدوي، إن مركز الإبراهيمية يضم ما يقرب من ٢٤٥ ألف نسمة أبناءهم جميعا بمراحل التعليم المختلفة، وهناك حاجة متزايدة لقبول أخصائيين وفنيين تمريض، لمواجهة فيروس كورونا.

 

في سياق أخر، وافقت مديرية الصحة بالشرقية، على الطلب المقدم من الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنقل محرقة وحدة طب أسرة كفور نجم بالإبراهيمية، إلى مجمع الخطارة، بعد معاناة الأهالي لمدة 15 عاما.

 

وأوضح أن نقل المحرقة كان على رأس أولوياته للقضاء على سحابة الدخان المستمر فوق كفور نجم ومركز الإبراهيمية، مشيرا إلى أنه حصل على موافقة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على نقل المحرقة منذ شهر مارس الماضي، وجرى توقيع محضر التسليم والتسلم للشركة الناقلة للمحرقة.

الشرقية مجلس النواب وزارة الصحة فيروس كورونا تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مستشفي الإبراهيمية

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