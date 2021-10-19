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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة كولومبيا لدى مصر: نسعى لتعزيز التعاون وتطوير العديد من الأنشطة بين البلدين

صدى البلد

قالت سفيرة كولومبيا لدي مصر، "انا ميلينا مونيوث دي جابيريا" إننا نسعى لتعزيز التعاون مع مصر وتطوير العديد من الأنشطة بين البلدين.


جاء ذلك خلال زيارة وفد دبلوماسي يضم 15 سفيرا للدول الإيبيروأمريكية لقلعة قايتباي بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، يرافقه نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية أشرف منير ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي للدول الإيبروأمريكية.


وأشارت - في تصريح على هامش الزيارة - إلى أنه الإسكندرية مدينة تاريخية، وكمجموعة من الدول الأيبيروأمريكية نريد تعزيز العلاقات بين منطقتي العالم، ولفتت إلى أن النشاط الذي طورته كولومبيا في الإسكندرية ركز على الجزء الثقافي مع علاقة مهمة خاصة مع مكتبة الإسكندرية حيث أتيحت لنا الفرصة لتقديم معارض فنية، ونفذنا في مركز الحرية دورات سينمائية كولومبية بأفلام مترجمة باللغة العربية.


من جانبه أكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أهمية الأسبوع الثقافي الإيبيروأمريكي الذي تحتضنه عروس البحر المتوسط بحضور ومشاركة 15 سفيرا لتلك الدول ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية أشرف منير.


وشدد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على مكانة مدينة الإسكندرية التي تتمركز علي خريطة السياحة العالمية، موضحا إننا نشهد وننفذ على أرض الاسكندرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات قومية عملاقة تخدم المجتمع منها بشائر الخير ومحور المحمودية، مؤكدا أهمية حدث اليوم وتلك الزيارة التي تشهدها قلعة قايتباي بالإسكندرية والتي تستقبل بشكل دوري السياحة العالمية.


وقال إننا نسعد اليوم باستقبال سفراء الدول الإيبيروأمريكية "دول أمريكا اللاتينية مع أسبانيا والبرتغال" بزيارة لمحافظة الإسكندرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مضيفا أن الأسبوع الثقافي يتضمن لقاءات وأحداث مهمة لكننا نركز على التسويق لمعالم المحافظة لزيادة النشاط السياحي وزيادة وفود السائحين إلى مدينة الثغر.

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