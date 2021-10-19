«حماة الوطن» يثمن قمة التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص

ثمن حزب "حماة الوطن" قمة التعاون الثلاثي التي عقدت اليوم /الثلاثاء/ بالعاصمة اليونانية أثينا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان.

وأشاد الحزب - في بيان اليوم الثلاثاء- بأوجه التعاون بين الدول الثلاث في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة شعوب المنطقة، مؤكدًا أنها عكست كذلك التزاما متبادلا بترجمة التوافق السياسي لحزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.

وأوضح حزب "حماة الوطن" أن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع اليونان خطوة تمهيدية للربط مع باقي أرجاء القارة الأوروبية، مؤكدًا أن مصر لديها قدرة على القيام بدور محوري للطاقة في أوروبا.