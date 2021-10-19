نشرة المنوعات| مغني راب يثير الجدل بسبب استعماله للذهب.. ونوستاليجا عن الكنبة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

الذهب في شعره وأكله وشربه.. شاهد| مغني راب يثير الجدل على الإنترنت



اعتاد مغني الراب المكسيكى، دان سور، البالغ من العمر 23 عاما، على إثارة الجدل بصور وفيديوهات توضح استخدامه المبالغ فيه للمشغولات الذهبية خاصة على صفحته الرسمية على موقعي «انستجرام، تيك توك».



أجزاء لقدم بشرية.. حكاية صورة أثارت الرعب والجدل في لبنان



عثر مجموعة من المواطنين في لبنان على أجزاء لقدم بشرية في جانب إحدى حاويات النفايات القريبة من مقبرة سيروب الجديدة شرقي مدينة صيدا، مما أثار الرعب والجدل في نفوس الكثيرين.

الثالث أغلاها.. بيع 3 صقور بمبالغ مالية كبيرة في السعودية.. شاهد



باع نادي الصقور السعودي 3 صقور بمبالغ مالية كبيرة تقدر بـ «261 ألف ريال سعودي»، وهو ما يعادل «69585 دولارا» و«1,094,832.13 جنيه مصري»، ضمن فعاليات الليلة الثالثة عشر من ليالي مزاد الصقود السعودي في بلدة ملهم شمال مدينة الرياض.



ظهرت رأسه فجأة.. مواطنون يخاطرون بحياتهم لإنقاذ تمساح متجمد.. فيديو



في المناطق الباردة تعاني التماسيح لإنقاذ حياتها، حيث تضطر لإبقاء رؤوسها خارج المياه بهدف التنفس عن طريق الحصول على جرعة أكسجين تحافظ على حياتها، لكنها في ذات الوقت تغامر برأس متجمد قد ينهي حياتها.



لإقامة حفل زفافهما.. عروسان يحولان إناء طهي لمركب.. شاهد



لحظات طريفة وغريبة عاشها عروسان من الهند بعد أن غمرت مياه الفيضانات شوارع ولايتهما فقررا على إثر ذلك استعارة إناء طهي وتحويله لمركب.



لحظات مرعبة.. شاهد إنقاذ طفل من بئر عمقها 50 مترا في العراق



وثق مقطع فيديو لحظات إنقاذ طفل صغير إثر سقوطه في بئر بعمق 50 مترا وبقطر ضيق لا يتجاوز النصف متر.



الكنبة راحت فين.. أساس مصري أصيل اختلف شكله عبر العصور (نوستاليجا)

بمكوناتها البسيطة كقطعة خشبية مستطيلة بطول لا يقل عن المترين وعرض لا يقل النصف متر وربما يزيد كانت الكنبة البلدي أو كما يعرفها البعض بالـ «السحارة» ضمن قطع الأساس التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي بيت مصري، لكن اختلاف العصور طور من شكلها بصورة تستحق أن يمدحها كثيرون كما تخلق الحنين في نفوس آخريين لما يمتلكونه من ذكريات كثيرة معها بحضور أجدادهم أو أقاربهم.

