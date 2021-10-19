مشرف جائزة مصر للتميز الحكومي: 60‎% من التقييم على السلوكيات

قال خالد مصطفى المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إن الجائزة تم اطلاقها في يونيو 2018، لافتا الى أن الدورة الأولى شملت 15 فئة.

أضاف خالد مصطفى خلال كلمته في الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي أنه تم اضافة فئات فردية خلال الدورة الثانية، مشيرا إلى أن تقييم المتقدمين للجائزة اعتمد 60 %منه على مدى اتساق السلوكيات مع تحقيق الرؤية المستقبلية للدولة.

وأشار إلى أن التقديم والتقديم خلال الدورة الثانية استغرقت 45 يوما،لافتا الي ان نسبة استبعاد المتقدمين خلال الدورة الأولي بلغت 35‎%‎ أما في الدورة الثانية فكانت 14 ‎%‎ .

وتابع :نطمح من خلال الجائزة إلى تعميق ثقافة التميز اهمها تطبيق جوائز داخلية ونسعى ان يكون هناك نظام متكامل اَي برنامج وظني للكسر ونسعى للانفتاح والانتشار

وتقام اليوم الثلاثاء بقصر القبة الرئاسي فعاليات حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعددًا من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين الثلاثة في فئات الجائزة المختلفة والتي تشمل جائزة التميز الفردي والتي تتضمن أفضل موظف حكومي، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وكذا جائزة المؤسسة المتميزة.

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.

وتابعت السعيد أنه إيمانًا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة للارتقاء بالدولة المصرية، فقد حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومي" وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة.

وأوضحت السعيد أن الدورة الحالية شهدت 3059 مترشح ومشاركة 2000 مؤسسة، لعدد 19 جائزة بإجمالي 90 ألف ساعة عمل.

ومن جانبه، أشار المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي والوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدورة الثانية للجائزة شهدت استحداث 4 فئات جديدة تضمنت جوائز أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.

وأوضح مصطفي أن الدورة الثانية شهدت تحولًا إلكترونيًا بنسبة 100% لعمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى، متابعًا أن مجموعة من خبراء مصر والإمارات والأردن وعدد من الجنسيات شاركوا في التقييم.

كما قام فريق عمل الجائزة بعقد عددًا من الزيارات الميدانية للجهات الحكومية المشاركة بالجائزة لبحث

التقارير والتوصيات التي تم رصدها خلال مرحلة

التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020.

وتضمنت المحطات المهمة في الجدول الزمني للمرحلة الثانية من الجائزة عدة محطات أولها المشاركة في الجائزة، ثم استكمال بيانات الجهات تلتها التدريب على معايير الجائزة، ثم مرحلة عقد ورش عمل لكتابة طلبات الترشح، ومتابعة تفعيل المنظومة بالجهة، وتقديم طلبات الترشح، ثم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية، ومرحلة التحكيم وظهور النتائج، وأخيرًا حفل توزيع الجوائز.