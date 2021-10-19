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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكتل اقتصادي.. نشأت الديهي يكشف أهمية القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، تعليقا على القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بمشاركة الرئيس السيسي اليوم، "هناك تعاون مستمر بين الدول الثلاث لـ التعاون في مجال الطاقة والغاز".

 

وأضاف نشأت الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، "مصر عملت على تقوية الأسطول البحري في نفس توقيت ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، وذلك من أجل حماية المصالح الاقتصادية المصرية".

 

وتابع نشأت الديهي "يجمع مصر واليونان وقبرص تكتل اقتصادي في الكثير من المجالات خاصة في الطاقة".

 

وأكد نشأت الديهي "خلال الفترة من 2014 وحتى الآن تم عقد 9 قمم بين مصر واليونان وقبرص، ويتم التركيز فيها على مجالات التعاون في كافة القطاعات".

 

ولفت نشأت الديهي إلى أن "ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص كان له أهمية كبيرة  من أجل حفظ حقوق مصر البحرية والأهداف الاقتصادية واكتشافات الغاز".

الديهي مصر قبرص اليونان الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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