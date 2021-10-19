هالة السعيد: جائزة التميز الحكومي تهدف لتحفيز روح التنافس بين الموظفين.. فيديو

قال الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية كانت مهمة من أجل تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المؤسسات والمساهمة في تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المواطنين .

وأضافت هالة السعيد خلال حفل الإعلان عن نتائج جائزة مصر للتميز الحكومي، أن جائزة مصر للتميز الحكومي انطلقت عام 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، مؤكدة أن هذا التعاون يضيف إلى رصيد العلاقات المتنامية بين البلدين.

وأوضحت هالة السعيد، أن جائزة التميز الحكومي تهدف إلى تحفيز روح التنافس ومستوى الموظفين من جهة أخرى، حيث يتم تكريم المتميزين في تقديم الخدمات العامة ماديا ومعنويا.