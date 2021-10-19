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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود: كريم بينكي يعالج تصبغات البشرة.. فيديو

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن  الحفاظ على البشرة من الناحية الداخلية يكون من خلال تناول المياه بكثرة، والابتعاد عن التوتر، والتدخين والسكريات، ومن الناحية الخارجية من الضروري استخدام كريم يحتوي على ترطيب، ومضاد للأكسدة، ويقشر البشرة بدون أي أعراض جانبية.

وتابعت "أبو السعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن كريم بينكي يناسب جميع أنواع البشرة، سواء الدهنية أو الجافة أو المختلطة، مشيرة إلى أن كريم بينكي  يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر الذي يسحب الدهون الزائدة من البشرة، وبالتالي يعالج حبوب الشباب.

ولفتت إلى أن كريم بينكي  يحتوي على فيتامين سي، ولذلك يحفز على إنتاج الكولجين بشكل طبيعي، مما يمنع ظهور التجاعيد، ويحافظ على نضارة البشرة.

وقالت المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن  كريم بينكي يحتوي على مستخلص التوت البري والعرق سوس، وهذا يساعد البشرة على التفتيح، ويعالج تصبغات البشرة، مشيرة إلى ان كريم بينكي لا يحول البنت السمراء إلى بيضاء، ولكنه يفتح البشرة إلى حد ما، معقبة: "كريم بينكي هيحليكي، والسمار ممكن يكون مكتوم أو باهت من الخلايا الميتة، وكريم بينكي يعالج هذا الأمر".

وتابعت "أبو السعود"، أن كريم بينكي يفتح المناطق الداكنة في الجسم، يوحد لون البشرة إلى حد كبير، مشيرة إلى ان كريم بينكي متوفر بحجمين عبوة 50 ملي و عبوة 100 ملي.
 

دينا أبو السعود كريم بينكي بينكي اخبار التوك شو البشرة

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