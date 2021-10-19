عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: إذا كان الاحتفال بمولد النبي بدعة فنعم هي

الأعلامي تامر أمين
الأعلامي تامر أمين

قال الإعلامي تار أمين، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ التاريخ الهجري، بعد هجرته إلى المدين، مؤكدا أنه نحتفل بمولد أطهر خلق الله، وهو احتفال في قلوبنا.

 

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار” عبر فضائية “النهار”، أن الإحتفال بالرسول ، يجب أن يكون عن طريق إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون طوال الوقت، وليس في شهر مولده فقط.

 

وتابع تامر أمين، أن رأيى بناء على فهمي لديني أنه يجب أن نفرح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن النبي علمنا الكتاب والسنة وسيكون شفيعا لنا يوم القيامة.

 

 الفرح لا بد أن يكون بالقلب واللسان

وأشار مقدم برنامج “أخر النهار” إلى أن الفرح لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل وبمحبة الناس، وإقامة الاحتفالات، مؤكدا أنه إذا كان الإحتفال بمولد النبي بدعة “فنعم البدعة هي”.

 

تار أمين حمد صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولد النبي بدعة سنة النبي

ترشيحاتنا

هدف خرافي جديد.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول على أتليتكو مدريد

السعودية.. هيئة العقار: تراجع أسعار المتر في أحياء جدة بأكثر من النصف

فرصة العمر..أسرة تبيع مدينة بالكامل مقابل 725 ألف دولار شاملة الطرق والمواشي

حقيقة قيام المصريين بصرف 136 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.. فيديو

نوستالجيا..موروثات "ليلة الحنة" وكيف تطورت عند المصريين وبعض الدول العربية

نيويورك تقرر إزالة تمثال لأحد مؤسسي الولايات المتحدة بسبب ماضيه الاستعبادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

15 نوفمبر.. حظر دخول موظفي الحكومة إلا بعد حصولهم على تطعيم كورونا

نصف تريليون جنيه رشوة ..المؤبد والمشدد ل 16 متهما بالتزوير والاستيلاء على أموال الدولة

موسيماني: هذا الشخص لا يمثلني.. وعلاقتي بالأهلي "مش محتاجة كلام"

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

راتبه 3 ملايين دولار..فصل مدرب كرة قدم رفض الحصول على لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

أحمد السقا وهند صبري يكشفان عن الصفات المشتركة بينهما .. فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ