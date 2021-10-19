تامر أمين: إذا كان الاحتفال بمولد النبي بدعة فنعم هي

قال الإعلامي تار أمين، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ التاريخ الهجري، بعد هجرته إلى المدين، مؤكدا أنه نحتفل بمولد أطهر خلق الله، وهو احتفال في قلوبنا.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار” عبر فضائية “النهار”، أن الإحتفال بالرسول ، يجب أن يكون عن طريق إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون طوال الوقت، وليس في شهر مولده فقط.

وتابع تامر أمين، أن رأيى بناء على فهمي لديني أنه يجب أن نفرح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن النبي علمنا الكتاب والسنة وسيكون شفيعا لنا يوم القيامة.

الفرح لا بد أن يكون بالقلب واللسان

وأشار مقدم برنامج “أخر النهار” إلى أن الفرح لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل وبمحبة الناس، وإقامة الاحتفالات، مؤكدا أنه إذا كان الإحتفال بمولد النبي بدعة “فنعم البدعة هي”.