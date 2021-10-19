قانوني يوضح سبب عدم جواز كفالة الآنسة لليتيم ..فيديو

قال مصطفي معوض المحامي، أنه ضد فكرة كفالة الآنسة للطفل اليتيم دون زواج، مؤكدا أن هناك ضوابط شرعية لكفالة اليتيم ولا يجب التغاضي عنها.

وأضاف مصطفي معوض المحامي خلال لقائه في برنامج "+18 " المذاع على قناة " صدى البلد2" تقديم الاعلامية أمل صالح ، أن أعراف وتقاليد المجتمع المصري تمنع الآنسة من كفالة يتيم قبل زواجها، مؤكدا أنه لا يمكن تنفيذ الأفكار الغربية في المجتمع المصري.

وأوضح مصطفي معوض، ان الآنسة لا يمكنها أن تكفل طفل في منزلها قبل زواجها وهذا منافي للدين والعرف.

احتفل الفنان حمادة هلال مع الأيتام وذوي القدرات الفائقة من خلال المبادرة التي أطلقتها الإعلامية بسنت سمعان باسم " لحظة بالعمر كله " التي حققت رواجا كبيرا علي شبكة التواصل الاجتماعي.

أكد حمادة هلال أن هذه المبادرة تهتم برسم البسمة والفرحة لفئات معينة من المجتمع والمغلوب علي أمرهم مثل الأيتام والمسنين وذوي القدرات الفائقة ؛ وهذه حركة ناشئة وجديدة تجذب هذه الفئات الخاصة وتعمل هذه المبادرة علي تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم والمتمثلة في المشاركة الفعالة لحظاتهم وأوقاتهم وانخراطهم واندماجهم في المجتمع.



