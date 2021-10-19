أخبار التعليم..وزير التعليم لـ صدى البلد: لا وجود لـ كورونا في المدارس.. والدراسة منتظمة.. الخشت: فوز جامعة القاهرة بـ 3 جوائز ضمن مسابقة مصر للتميز الحكومي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

تعليم المنوفية تكشف تفاصيل فيديو الرقص داخل مدرسة ثانوية

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أن المديرية تابعت الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، لواقعة رقص عدد من الطلاب داخل الفصل على أنغام الموسيقى، مؤكدة إحالتها للتحقيق.



الخشت: فوز جامعة القاهرة بـ 3 جوائز ضمن مسابقة مصر للتميز الحكومي

فازت جامعة القاهرة في الدورة الثانية لـ "جائزة مصر للتميز الحكومي" بـ 3 جوائز، حيث فازت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمركز الثاني في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة “فئة الكليات”.



يستغيثون بوزير التعليم.. طلاب الفيوم يطالبون بتخصيص يوم لاختبار قدرات تربية نوعية..شاهد





طالب عدد من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة دفعة 2020، بمحافظة الفيوم، بفتح يوم لاختبار قدرات التربية النوعية بجامعة الفيوم، لرفض استلام الملفات بسبب عدم أداء اختبار القدرات.

وزير التعليم لـ صدى البلد: لا وجود لـ كورونا في المدارس.. والدراسة منتظمة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم ومستقر في جميع مدارس مصر حتى الآن.



جامعة حلوان : نحرص على المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية



تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمشاريع القومية التنموية والمبادرات الرئاسية التى تهدف لتنمية المجتمع المحيط وتطوير الوطن .

أسامة الأزهري يشارك في رسالة ماجستير عن العز بن عبد السلام بجامعة طنطا

شارك الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، اليوم، فى المناقشة العلنية لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عبد اللطيف محمد أحمد خضر الباحث بقسم أصول التربية، بكلية التربية، جامعة طنطا، بعنوان "أسس التربية الخلقية فى كتابات الإمام العز بن عبد السلام- دراسة تحليلية" بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية، والدكتوره هويدا الإتربى وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، بمقر قاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة طنطا.



رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم أوائل الخريجين خلال حفل استقبال طلاب العلوم





شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم، الثلاثاء، حفل استقبال الطلاب الجدد الذى نظمته كلية العلوم، للتعريف بالجامعة وكلياتها وبرامجها والأنشطة الطلابية المختلفة.

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الزلزال الذي وقع اليوم وشعر به المصريون لم يحدث داخل مصر، وإنما كان فى شرق كريت على بعد 390 كم شمال إسكندرية، ونتيجة لعمقه الكبير الذى وصل إلى 31.56 كم شعر به جميع المصريين في مختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة القاهرة ومحافظات الدلتا الكبرى.



رئيس جامعة طنطا يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية



استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، العالم الجليل الدكتور الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وذلك على هامش مشاركته في مناقشة رسالة ماجستير في التربية بعنوان "أسس التربية الخلقية فى كتابات الإمام العز بن عبدالسلام" للباحث عبد اللطيف محمد احمد خضر .

تعليم قنا تدشن مبادرة معا ضد كورونا بمدارس المحافظة



دشنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، مبادرة" معا ضد كورونا" بمدارس المديرية، برعاية الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا و إشراف صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية و تنفيذ إدارة التربية الصحية و السكانية و البيئية.

