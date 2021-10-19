ربطني بالسلاسل وتبول عليّ.. كواليس جديدة في هروب آية من جحيم زوجها بكرداسة

مشهد من أغرب المشاهد التي لا تخطر على بال أي إنسان عاقل، فعندما يغيب الدين والعقل في آن واحد يضيع ما بقي في هذا الزمن من مروءة وإنسانية، رجل يتبول على زوجته وشريكة حياته، ويريدها أن تضاجع الكلب الذي يعيش معهم في نفس الشقة بل وينام في فراشهما.

آية الزوجة العشرينية؛ كشفت كواليس هروبها بعد أن تعرضت لحفلة تعذيب من زوجها تاجر المخدرات والسلاح على مدار 20 يوما متواصلة، ومحاولة التخلص منها.

فجأة جاء الأمل وحان وقت الهروب بعد أن خرجت ابنتها لشراء بعض قطع الحلوى والشيبسي من أمام منزلهم، وأثناء رجوع الطفلة إلى البيت لم تغلق الباب كالعادة وفي نفس الوقت ذاته غفل الزوج عن غلق الباب وإحكامه بالسلاسل.

ولدت آية من جديد في هذه اللحظة بعد أن تمكنت من الهرب من بطش زوجها بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

البداية منذ 6 سنوات عندما تزوجت

قالت آية في حديثها لـ «صدى البلد» "أنا اتجوزت من 6 سنوات وكان جوزي شغال فنى الوميتيال ويسترزق منها ويصرف على البيت، ولما اتقدم ليا علشان يتجوزني أبويا سأل عليه وكل الناس كانت بتقول عليه إنه شاب كويس ومحترم وعلشان كده وافقت عليها واتجوزنا، وانا كان معايا بنت من جوزي الأولاني وخدتها قعدت معايا بعد الجواز ومفيش اعتراض منه على ده".

تستكمل الزوجة العشرينية قصتها المأساوية قائلة:" بعد فترة من الزمن ليست بالكبيرة تحول زوجي إلى شخص آخر لا يذهب للعمل الذى كان يعمل به وتركه، واتجه بعد ذلك إلى الاتجار في المواد المخدرة بأنواعها كالحشيش والفودو والايس والهيروين، وبعد ذلك انضم لتجارة الأسلحة، وتحول حال الأسرة بالكامل لجحيم بسبب ذلك".

جلسات تعذيب

وأضافت الزوجة أية :" كان جوزي يجيب الكرباج ويضربني بيه لحد ما يغمي عليا من الضرب دون أن ينقذني أحد، والسبب في ذلك كله علشان بقوله المخدرات متشربهاش في البيت علشان العيال، إلا أنه واجه ذلك بضربي والاعتداء عليا بكافة الوسائل الممكنة، ومنها ضربي بمطواة في ذراعي تسببت في بتر عدة أوتار به، وبالعصي ومرة أخرى بالسلاسل، وفى إحدى المرات شد أجزاء مسدسه فوق راسي وقالي هقتلك".

واضحت أية: جوزي واخوه قعدوا يعذبوني بالأيام دون ان يتدخل احد لإنقاذي، وقالوا لى أنت ماشية مع مين وبتكلمي مين من الرجالة بره، واتهموني في شرفي بأنى ماشية شمال مع واحد آخر، وكل ده محصلش علشان انا مش بخرج من البيت أصلا والتليفون مانعه مني ومش بكلم أهلي خالص علشان يلحقوني وكان كمان بيهددهم دايما في حالة التدخل في ذلك".

واستكملت آية والدموع تنهمر على خديها: «كنت في يوم داخل الشقة بعد حفلة تعذيب من جوزي وشقيقه وبعد مغادرتهما، وغلقهم للأبواب، خرجت بنتي لشراء شيبسي من السوبر ماركت وتركت الباب مفتوح، في ذلك الوقت لم يكن يتواجد في الشقة سوى حماتي وعلى الفور هرولت للخارج وهربت بعباءة المنزل حافية الأقدام، وكل الناس في الشارع كانت فكراني بخطف عيال وبجري حتى وجدت صاحب توك توك وقولتله وديني بيت عمي، وفور رؤية عمى أغمي عليا وبعد ما فوقوني ذهبت لقسم شرطة كرداسة وحررت محضر رقم 11040 لسنة 2021 إداري كرداسة، وعملت تقرير طبي بما في جسدي من إصابات متعددة جراء التعذيب الذي حدث معي».

آية تستغيث بالمسئولين

وطالبت الزوجة العشرينية المسئولين في وزارة الداخلية والنائب العام بسرعة التدخل والقبض على زوجها وتقديمه للمحاكمة، وإعادة أطفالها لها مرة أخرى في حضنها حتى تتولى رعايتهم، وأن يتم استرجاع حقها بالقانون ومعاقبة ذلك الزوج بأقصى عقوبة ممكنة.