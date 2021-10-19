عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ربطني بالسلاسل وتبول عليّ.. كواليس جديدة في هروب آية من جحيم زوجها بكرداسة

صدى البلد

مشهد من أغرب المشاهد التي لا تخطر على بال أي إنسان عاقل، فعندما يغيب الدين والعقل في آن واحد يضيع ما بقي في هذا الزمن من مروءة وإنسانية، رجل يتبول على زوجته وشريكة حياته، ويريدها أن تضاجع الكلب الذي يعيش معهم في نفس الشقة بل وينام في فراشهما.

آية الزوجة العشرينية؛ كشفت كواليس هروبها بعد أن تعرضت لحفلة تعذيب من زوجها تاجر المخدرات والسلاح على مدار 20 يوما متواصلة، ومحاولة التخلص منها.

 فجأة جاء الأمل وحان وقت الهروب بعد أن خرجت ابنتها لشراء بعض قطع الحلوى والشيبسي من أمام منزلهم، وأثناء رجوع الطفلة إلى البيت لم تغلق الباب كالعادة وفي نفس الوقت ذاته غفل الزوج عن غلق الباب وإحكامه بالسلاسل.

 ولدت آية من جديد في هذه اللحظة بعد أن تمكنت من الهرب من بطش زوجها بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

تجديد حبس سائق لودر15 يوما تسبب في وفاة سيدة وإصابة نجلها بشبرا الخيمة

البداية منذ 6 سنوات عندما تزوجت 

قالت آية في حديثها لـ «صدى البلد» "أنا اتجوزت من 6 سنوات وكان جوزي شغال فنى الوميتيال ويسترزق منها ويصرف على البيت، ولما اتقدم ليا علشان يتجوزني أبويا سأل عليه وكل الناس كانت بتقول عليه إنه شاب كويس ومحترم وعلشان كده وافقت عليها واتجوزنا، وانا كان معايا بنت من جوزي الأولاني وخدتها قعدت معايا بعد الجواز ومفيش اعتراض منه على ده".

تستكمل الزوجة العشرينية قصتها المأساوية قائلة:" بعد فترة من الزمن ليست بالكبيرة تحول زوجي إلى شخص آخر لا يذهب للعمل الذى كان يعمل به وتركه، واتجه بعد ذلك إلى الاتجار في المواد المخدرة بأنواعها كالحشيش والفودو والايس والهيروين، وبعد ذلك انضم لتجارة الأسلحة، وتحول حال الأسرة بالكامل لجحيم بسبب ذلك".

 جلسات تعذيب 

وأضافت الزوجة أية :" كان جوزي يجيب الكرباج ويضربني بيه لحد ما يغمي عليا من الضرب دون أن ينقذني أحد، والسبب في ذلك كله علشان بقوله المخدرات متشربهاش في البيت علشان العيال، إلا أنه واجه ذلك بضربي والاعتداء عليا بكافة الوسائل الممكنة، ومنها ضربي بمطواة في ذراعي تسببت في بتر عدة أوتار به، وبالعصي ومرة أخرى بالسلاسل، وفى إحدى المرات شد أجزاء مسدسه فوق راسي وقالي هقتلك".

واضحت أية: جوزي واخوه قعدوا يعذبوني بالأيام دون ان يتدخل احد لإنقاذي، وقالوا لى أنت ماشية مع مين وبتكلمي مين من الرجالة بره، واتهموني في شرفي بأنى ماشية شمال مع واحد آخر، وكل ده محصلش علشان انا مش بخرج من البيت أصلا والتليفون مانعه مني ومش بكلم أهلي خالص علشان يلحقوني وكان كمان بيهددهم دايما في حالة التدخل في ذلك".

 واستكملت آية والدموع تنهمر على خديها: «كنت في يوم داخل الشقة بعد حفلة تعذيب من جوزي وشقيقه وبعد مغادرتهما، وغلقهم للأبواب، خرجت بنتي لشراء شيبسي من السوبر ماركت وتركت الباب مفتوح، في ذلك الوقت لم يكن يتواجد في الشقة سوى حماتي وعلى الفور هرولت للخارج وهربت بعباءة المنزل حافية الأقدام، وكل الناس في الشارع كانت فكراني بخطف عيال وبجري حتى وجدت صاحب توك توك وقولتله وديني بيت عمي، وفور رؤية عمى أغمي عليا وبعد ما فوقوني ذهبت لقسم شرطة كرداسة وحررت محضر رقم 11040 لسنة 2021 إداري كرداسة، وعملت تقرير طبي بما في جسدي من إصابات متعددة جراء التعذيب الذي حدث معي».

 آية تستغيث بالمسئولين

وطالبت الزوجة العشرينية المسئولين في وزارة الداخلية والنائب العام بسرعة التدخل والقبض على زوجها وتقديمه للمحاكمة، وإعادة أطفالها لها مرة أخرى في حضنها حتى تتولى رعايتهم، وأن يتم استرجاع حقها بالقانون ومعاقبة ذلك الزوج بأقصى عقوبة ممكنة.

موضوعات متعلقة

تجديد حبس سائق لودر15 يوما تسبب في وفاة سيدة وإصابة نجلها بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

محمد صلاح يواصل التألق ويسجل هدفه الثاني في شباك أتلتيكو مدريد

ربطني بالسلاسل وتبول عليّ.. كواليس جديدة في هروب آية من جحيم زوجها بكرداسة

رامي رضوان يتعرض لـ موقف محرج على الهواء.. فيديو

هل كثرة الزلازل من علامات الساعة ؟ يجب ظهور هذه الأشراط قبلها

أول رد من وزير التعليم على صورة طفلة السرطان في مدرسة بالإسماعيلية

أسواق المال العربية اليوم.. تراجع مؤشرات مصر والإمارات وصعود قطر والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث .. فيديو

عروس تلفظ أنفاسها بعد تعرضها للذبح في الدقهلية

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

المحلل الشرعي يتراجع عن تصريحاته: قالولي هتبقي نجم ولم أتزوج 33 مرة

نصف تريليون جنيه رشوة ..المؤبد والمشدد ل 16 متهما بالتزوير والاستيلاء على أموال الدولة

مطلب برلماني بتقديم تشريع جديد يتصدى لأغاني المهرجانات في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

أحمد السقا وهند صبري يكشفان عن الصفات المشتركة بينهما .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ