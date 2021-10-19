إنجي علاء: محمد صلاح أحسن لاعب في العالم بلا منازع

بعد هدفه في أتلتيكو مدريد

أشادت السيناريست ومصممة الأزياء إنجى علاء بـ محمد صلاح، بعد أن سجل هدفا في شباك أتلتيكو مدريد، ونشرت تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتبت إنجى علاء: “ما شاء الله محمد صلاح رهيب، أحسن لاعب في العالم بلا منازع.. حقيقي مشرفنا”.

وسجل محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ ناديه ليفربول، وذلك بعد هدفه في شباك أتلتيكو مدريد في المباراة التي تجمعهما في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في 9 مباريات متتالية في مختلف المسابقات، حيث سجل في آخر 6 مباريات بالدوري، والمباريات الثلاث في دوري الأبطال.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة الثامنة، بعد مراوغة لدفاعات أتلتيكو مدريد، ثم سدد أرضية ارتطمت بميلنر في طريقها لتسكن الشباك.

