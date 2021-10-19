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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هدفه في أتلتيكو مدريد

إنجي علاء: محمد صلاح أحسن لاعب في العالم بلا منازع

صدى البلد

أشادت السيناريست ومصممة الأزياء إنجى علاء بـ محمد صلاح، بعد أن سجل هدفا في شباك أتلتيكو مدريد، ونشرت تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”. 

 

وكتبت إنجى علاء: “ما شاء الله محمد صلاح رهيب، أحسن لاعب في العالم بلا منازع.. حقيقي مشرفنا”.

 

وسجل محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ ناديه ليفربول، وذلك بعد هدفه في شباك أتلتيكو مدريد في المباراة التي تجمعهما في دوري أبطال أوروبا.

 

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في 9 مباريات متتالية في مختلف المسابقات، حيث سجل في آخر 6 مباريات بالدوري، والمباريات الثلاث في دوري الأبطال.

 

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة الثامنة، بعد مراوغة لدفاعات أتلتيكو مدريد، ثم سدد أرضية ارتطمت بميلنر في طريقها لتسكن الشباك.
 

محمد صلاح أتلتيكو مدريد انجي علاء

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