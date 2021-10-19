ملبوسة من الجن.. تفاصيل مثيرة في واقعة ذبح عروس عقب زفافها بالدقهلية

شهدت مدينة الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية واقعة غريبة من نوعها، حيث تم العثور على عروس من مدينة دمياط مذبوحة داخل شقتها، وذلك عقب زفافها بيومين فى شقتها.

وبسؤال الزوج أحمد أ 25 عاما مقيم مدينه الجمالية قال إنه بعد الزفاف بيومين فوجئ بان زوجته تعاني من حاله فزع وخوف، حيث قالت له إنها تشعر بأنها مقيدة من أشخاص، وهناك أشخاص داخل الشقة يكلمونها، وتسمع صوتهم ولا تستطيع التحرك فخرج من منزله مسرعا، ليأتي بأحد الشيوخ ليقرأوا عليها القرآن ربما تكون" ملبوسة من الجن" ، أو قام شخص بعمل سحر لها كما يعتقد البعض بأن هناك أعمالا للعريس أو العروس.

وفور ذهاب الزوج لأحد الشيوخ وقام باصطحابه إلى المنزل فوجئ بصراخ وعويل ليجد زوجته مذبوحة من الرقبة وشرايينها مقطوعه والدماء تسيل منها، فقام على الفور بنقلها الى مستشفى الجمالية في محاوله لإنقاذها.

وأكدت والده المجني عليها أن زوجها لم يفعل ذلك أبدا لأنه يحبها وشخص طيب القلب وليس له علاقه بما حدث، وبالفعل قامت والدتها وأحد أفراد أسرتها بسؤالها داخل المستشفى عمن فعل بها ذلك في إشارة إلى نفسها، وأنها من قامت بذلك وذبحت رقبتها.

وأوضح أحد الجيران، أنه كان يسمع بكاء الزوجة بصوت عال عقب زفافها بيومين، ورجح بأن ذلك بسبب بعدها عن أهلها لأنها من محافظة أخرى، وأنها صغيرة وعروسة جديدة، وشاهد زوجها يهرول مسرعا يوم الواقعة ومعه أحد شيوخ المنطقة المعروف بأنه يقرأ القرآن على من تعرض لحسد أو عمل.

وأكد الجيران أن الزوج ذو سمعة طيبة والجميع يحبه ويقدره، وأنه كان سعيدا بزفافه من تلك الفتاة رحمها الله، حيث كان يحبها ويحلم باليوم الذي يتزوجها فيه.

ومازالت تحريات المباحث مستمرة للوصول الى الحقيقة كامله ومدى صحة اقوال الزوج والجيران من عدمها ام هناك اخرون وراء ما حدث.

ورد إخطار من مديرية أمن الدقهلية من مركز الجمالية يفيد بورود إشارة من مستشفى الجمالية المركزي بوصول أميرة م.أ 19 عاما ومقيم محافظة دمياط، ومتزوجة حديثا منذ يومين بالجمالية، مصابة بجرح قطعي غزير بالرقبة وقطع باليدين وأجزاء متفرقة بالجسم.

وتم عمل الإسعافات الأولية وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

فيما تكثف مباحث الجمالية من جهودها لكشف غموض الواقعة وما ان كان زوجها هو الفاعل ام مجهول خاصه ان الزوج قام بالهرب عقب وقوع الحادث وجار تحرير المحضر اللازم.