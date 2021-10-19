تحذير من لميس الحديدي: تاني زلزال في أسبوعين

علقت الاعلامية لميس الحديدي على الهزة الارضية التي شعر بها المصريون صباح اليوم، حيث ذكرت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بشرق جزيرة كريت اليونانية (على بعد 390 كيلومترا من الإسكندرية).

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الثلاثاء، إنه : "كان فيه زلزال النهاردة في تمام الساعة 7.30 صباحاً، وزلزال هذه المرة كان عنيفاً وكان مقياسه 6.2 ريختر وهو عنيف شوية وشعر به المصريون كان فيه ناس رايحة شغلها أو المدارس أو من إستيقظ عندما إستشعر بالهزة ".



تابعت الإعلامية لميس الحديدي، إنه :"تاني مرة في أسبوعين نحس بزلزال ونتكلم عنه ياترى ماذا يعني ذلك ؟".