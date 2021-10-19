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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طرد جريزمان في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

جريزمان
جريزمان

تحصل الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على البطاقة الحمراء في المباراة التي تجمع فريقه بليفربول الإنجليزي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جريزمان في الدقيقة 52 بعد تدخله العنيف على روبيرتو فيرمينو، ليترك فريقه أتلتيكو مدريد منقوص العدد.

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الثامنة، بعد مراوغتع لدفاعات أتلتيكو مدريد، و ثم سدد أرضية ارتطمت بميلنر في طريقها  لتسكن الشباك.

أما هدف ليفربول الثاني جاء عن طريق الغيني نابي كيتا في الدقيقة 13 بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم رفاق محمد صلاح بثنائية.

وحاول لاعبو أتلتيكو مدريد تعديل النتيجة، ونجحوا في تسجيل الهدف الأول عن طريق الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 20 من متابعة لتسديدة كومي من خارج منطقة الجزاء.

وجاء هدف أتلتيكو الثاني عن طريق أنطوان جريزمان في الدقيقة 35 بعد تلقيه تمريرة رائعة من جواو فيليكس، ليراوغ فان دايك ويسدد الكرة في شباك أليسون معلنًا عن هدف التعادل.

وكان ليمار قريبًا من تسجيل هدف التقدم لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 43، لكن أليسون بيكر تصدى لتسديدته، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لمثلهما.

تشكيل ليفربول

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: نابي كيتا - جيمس ميلنر - جوردان هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو

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