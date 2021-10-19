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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تمويل يوضح أسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية..فيديو

أحمد العطيفي
أحمد العطيفي

قال الدكتور أحمد العطيفي أستاذ التمويل والإدارة المالية، إن انفتاح الاقتصاد العالمي بعد التعافي من جائحة كورونا ساعد على زيادة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية ، مؤكدا أن حجم الطلب على السلع الفترة الماضية كان ضعيف بسبب انتشار كورونا.

وأضاف احمد العطيفي خلال لقائه في برنامج " مال و أعمال " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن الطلب التراكمي على السلع والمنتجات الاستهلاكية كان احد اهم اسباب ارتفاع أسعارها، مؤكدا ان طلب الصين إلى كميات كبيرة من السلع والمنتجات أثر على اقتصاديات العالم رغم انها دولة منتجة .

وأوضح العطيفي ، أن هناك الكثير من الدول اتجهت الى التخزين بسبب تخوفها من المستقبل ، مؤكدا ان الرئيس السيسي وجه بتوفير مخزون سلعي لمصر وهذا المخزون يكفي الي 6 شهور .

 

مستجدات كورونا وتوفير السلع بأسعار مخفضة.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء| صور

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء ، بمقر المجلس  عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة .

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، و توزيع لقاحات كورونا.

ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار.

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .

ويبحث ايضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر

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