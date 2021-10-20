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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: مصر ستكون محور تبادل وتصدير الطاقة المتجددة

أيمن سمير
أيمن سمير

قال  أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، تعليقا على مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، إن العلاقات المصرية اليونانية تاريخية وطيدة على الأصعدة كافة .


وأضاف أيمن سمير في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة "الأولى“،: ”في عام 2014 فكر الرئيس السيسي في تواجد تعاون بين مصر واليونان وقبرص  وبعد مرور سنوات ثبتت أهمية هذا التعاون ".

 

واكمل ايمن سمير :" الرئيس السيسي صاحب الفكرة الحصرية  لآلية التعاون الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان "، مضيفا"  في ثورة 30 يونيو قبرص واليونان ساندتا مصر بشكل كبير ".

 

ولفت ايمن سمير إلى أن القمة الثلاثية  تعتبر قمة جني الثمار للتعاون بين مصر واليونان وقبرص، وتم توقيع اليوم مذكرات تفاهم بين مصر واليونان وقبرص في مجال الطاقة والغاز،  ومصر ستصبح محور تبادل وبيع وتصدير الطاقة المتجددة.

خبير مصر الرئيس السيسي اليونان الطاقة اخبار التوك شو

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