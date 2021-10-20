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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي : مصر تبرم اتفاقيات غاز دولية ووصلت للفائض بعد معاناة

غاز
غاز

أكد الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن مصر تتحرك في مناطق جغرافية مختلفة سواء في شرق المتوسط أو الساحل الأفريقي ومنطقة الخليج وشمال افريقيا وفق سياسات تعكس الحرص على الاستقرار الإقليمي لمصر.

وأضاف الدكتور محمد عز العرب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن العلاقة القبرصية اليونانية المصرية تتعامل مع ملفات تهم القاهرة وعواصم أوروبية عديدة، مشيرا إلى أن هذه الملفات الهجرة غير الشرعية والارهاب العابر للحدود والفكر المتطرف، مؤكدا أن هناك تعاون وتنسيق متصاعد بين الدول الثلاثة.

وعن الاتفاقيات التي تبرهما مصر على صعيد تصدير الغاز مع دول غربية وافريقية، رد قائلا: "مصر التى كانت تعانى من نقص فيما يتعلق بموضوع الغاز بقى عندها فائض وده يرتبط بالغاز والكهرباء والفترة الماضية شهدت مشروعات على الملفين واتفاقيات الغاز توضح أن مصر تتمتع بفائض بعد المعاناة وهذا يعكس التحول نحو أبعاد تنموية ومصر تدخل مرحلة جديدة".
 

الساحل الإفريقي إفريقيا خيري رمضان الغاز الأهرام

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