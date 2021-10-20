الكهرباء: اتفاقية الربط الكهربائي مع قبرص واليونان تؤكد أننا نعيش واقعاً مشرقاً|فيديو

قال دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن اتفاقية الربط الكهربائي المبرمة بين مصر وقبرص واليونان اليوم يعني وصول الكهرباء المصرية إلى أوروبا، خاصة أن القارة العجوز تحتاج لإمدادات من الطاقة في هذا الوقت.

وأضاف أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن مصر نملك الآن قدرة لمحطات الإنتاج تبلغ نحو 57 ألف ميجا وات والجزء المتاح منها 47 ألف ميجا وات يومياً.

البنية التحتية للشبكات قوية

وتابع أيمن حمزة، أن الاتفاقية التي أبرمت بين مصر والسعودية كانت أيضاً تتضمن في شقها وجود جزء يتم عبر كابل بحري قائلاً: "حتى تتم اتفاقيات ربط كهربائي لابد أن تكون البنية التحتية للشبكات قوية وهذا متحقق فيما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية مع عدد من الدول عبر عدد من الاتفاقيات.

وأشار المتحدث بأسم وزارة الكهرباء إلى أن اتفاقية الربط الكهربائي التي وقعت اليوم بين مصر واليونان وقبرص تعكس أن مصر تعيش واقعاً مشرقاً ومستقبلاً مشرقًا لقطاعي الطاقة والكهرباء بشكل خاص.



