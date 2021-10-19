نسرين طافش تشارك جمهورها بإطلالتها في مهرجان الجونة .. شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور لها من مهرجان الجونة السينمائي ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت نسرين طافش “ من العرض الخاص للفلم الفلسطيني (أميرة) فلم عظيم يليق بعظمة القضية الفلسطينية شكرا لكل من شارك فيه فنانين و فنيين شكرا مهرجان الجونة .. بحب اللون البرتقالي و هي الدرجة في ناس بيسموها مشمشي ”.

وقالت نسرين طافش في تصريحات لها على قناة “ العربية “:” عندما تحولت شخصيتي في السياق الدرامي بمسلسل المداح أصبحت مصدر إلهام لكل امرأة عربية بأنها قوية عندما تؤمن بقدراتها ”.

وأضافت نسرين طافش:" أنا عاشقة للطبيعة وتعطيني طاقة ايجابية، وتسحب أي أفكار سلبية واحب اليوجا والقراءة واحب الحيوانات التي امتلكها واحب الطبخ ".

وعن تجربة الغناء قالت نسرين طافش:" الغناء تجربة مكلفة للغاية لإيجاد كلمات ولحن مناسب، والمطرب يكون بحاجة إلى شركة إنتاج تسانده المغني كي يطرح اغانيه".

وتابعت نسرين طافش:"أحب التمثيل والغناء والأدوار الاستعراضية التي تجمع بين التمثيل والغناء".