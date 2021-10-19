نشرة المنوعات| غواص ألماني يكشف لـ صدى البلد تفاصيل كائن الغردقة الغريب.. بيل جيتس يتحرش بموظف

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

الغواص الالماني يكشف لصدى البلد تفاصيل كائن الغردقة الغريب

في أعماق البحار، وعلى بعد 40 متر تحديدا، شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر اكتشاف كائن بحري غريب حير الخبراء، و أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد رؤيته من خلال الصور التي نشرها الغواص الألماني الذي اكتشف الكائن أثناء رحلة غطس مع مجموعة من الغواصين الأجانب الأسبوع الماضي.

بيل جيتس يتحرش بموظفة

كشف تقرير جديد عن قيام الملياردير الأميركي بيل جيتس بإرسال رسائل «غير لائقة» لموظفة في «مايكروسوفت» عام 2008، وأن المديرين التنفيذيين في الشركة نصحوه بضرورة التوقف عن هذا الأمر.



ملكة بريطانيا تبحث عن عامل نظافة ب 15 الف دولار

أعلن قصر باكنجهام عن حاجته لعضو جديد بفريق التنظيف الخاص بالقصر، براتب يتراوح بين 11300إلى 22600 جنيه إسترليني حسب ساعات العمل التي سيختارها من سوف يقع عليه الاختيار والتى سوف تكون بين من 20 إلى 40 ساعة إسبوعياً.

أسرة تبيع مدينة بالكامل مقابل 725 ألف دولار شاملة الطرق والمواشي

تعرض مدينة صغيرة في ريف ولاية تينيسي الأميركية للبيع مقابل 725 ألف دولار فقط فيما وصفته وكيلة عقارات محلية بأنه «فرصة رائعة».

المغني الأمريكي يغير اسمه من كانييه ويست إلى يي رسميا

وافق القضاء الأميركي رسميا على تغيير اسم المغني المعروف باسم كانييه ويست إلى «يي»، من دون أي اسم شهرة أو اسم ثان.

موروثات "ليلة الحنة" وكيف تطورت عند المصريين

يبحث المصريون عن البهجة والسعادة في معظم تفاصيلهم الحياتية مهما اختلفت الأحداث وتعددت المناسبات، ولكن أعظم البهجات هي الفرحة الخاصة بعقد قران عروسين والتي ينتظرها كل بيت مصري منذ القدماء المصريين والتي يسبقها “ليلة الحنة”.

النجم القزم يضيء وينطفئ في 30 دقيقة

رصد علماء الفلك ظاهرة كونية جديدة يضيء فيها النجم القزم الأبيض ثم ينطفئ في 30 دقيقة فقط.