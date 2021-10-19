أحمد السقا: بتعلم من أي حد وكل سواقين التاكسي أصحابي

قال الفنان أحمد السقا، إنه لا يتكبر في تلقي التعلم حتى لو كان ذلك من جيل أصغر منه، وذلك رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه على شاشة " ON".

وأضاف السقا: "بتعلم من أي حد وساعات بيبقوا أصغر مني بكتير وببقى مهتم أتعلم منهم، وساعات بشوف تفاصيل بتبهرني، ومش مكسوف ابداً أني أبدي انبهاري بأحد وكأنه نجم مشهور وأنا طفل صغير أو من الجمهور بقله كنت عظيم وببقى عاوز أصفق له".

وتابع السقا: "ببقى سعيد جداً لما بشوف حد مجتهد قد أكون من أقل الناس موهبة لكني أزعم أني من أكثر الناس اجتهاداً".

وأردف: "سواقين التاكسي في مصر كلهم أصحابي مش بحب السواقة مش بسوق غير في الطريق المباشر، بحب أركب تاكسي وآخد وأدي وأحيانا أقسم بالله بركب ميكروباص بالأخص في الشتاء".

واستطرد السقا: "عشان أشوف الناس بتتكلم ازاي ومخارج الحروف عندهم شان أحطها في الدرج وأحتاجها في يوم من الأيام لو قعدت مع نفسي بين أربع حيطان ممكن أخرج الاقي الدنيا إتغيرت ولا أواكب الناس".