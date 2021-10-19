حدوث حمل في سن السبعين.. أستاذ نساء وتوليد: من المعجزات

قال الدكتور يحيى وفا، أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد الأسبق بكلية طب جامعة الأزهر، تعليقا على تمل عجوز هندية في عمر السبعين وولادتها لـ طفل، إن حدوث حمل في سن السبعين صعب، ومن المعجزات.

وأضاف يحيى وفا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة “ تن “، :” هناك طرق لـ الاحتفاظ بالخصوبة فترات طويلة، ولكن يجب الحصول عليها والمرأة في سن الإنجاب”.

وتابع يحيى وفا:"هذه الطرق تتضمن الاحتفاظ بالبويضات، أو الاحتفاظ بنسيج المبيض، ويتم تلقيحها بالسائل المنوي الخاص بالزوج أيًا كان عمر السيدة".

وأكمل يحيى وفا، :" حدوث حمل لسيدة في السبعينات عن طريق التلقيح الصناعي من بويضة يكون صعب للغاية، لكن المعجزات والنوادر قائمة".

وأشار إلى أن عملية تلقيح البويضات سهلة جدًا، وهناك بويضات تم حفظها منذ أكثر من 25 عامًا ومازالت صالحة حتى الآن.

