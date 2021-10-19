هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ .. البحوث الفلكية ترد

قال جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذي وقع حدثت له توابع، وتم تسجيل ثلاثة، مضيفا أن هذه التوابع غير محسوسة تماما في مصر.

وأضاف جاد القاضى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، انه لا يمكن أن نقارن بين زلزال اليوم وزلزال عام ١٩٩٢، لافتا الي أن هناك أنواع من "الافتكاسات" والمزايدات من قبل البعض عن قوة الزلزال.



وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا سجلنا ٣ توابع للزلزال ٤.٢ ريختر و٣. ٢ ريختر بمناطق مختلفة، متابعا أن مصر لم تدخل في منطقة حزام الزلازل تماما.

وأكمل القاضي انه طبيعي أن يشعر الناس بالزلزال والأمر كان بسيطا ولا داعي للمزايدات.



وأردف أننا اصدرنا بيانا عن الزلزال حتى نمنع الشائعات والمزايدات.